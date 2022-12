Entwickler Frictional Games hat den neusten Teil ihrere Amnesia-Reihe angekündigt. Amnesia: The Bunker heißt das neue Spiel und soll einige Überraschungen bringen.

Mit ihrem neuen First-Person-Horrorspiel setzen die Entwickler*innen auf schaurige Atmosphäre und wagen sich dabei an neue Spielmechaniken, die das Gameplay deutlich dynamischer gestalten sollen.

Amnesia: The Bunker im neuen Setting des Ersten Weltkrieges

Wie der Name schon vermuten lässt, wird sich „Amnesia: The Bunker“ in einem verlassenen Bunker abspielen. Genauer gesagt handelt es sich um einen Bunker des Ersten Weltkrieges, in dem sich der französische Soldat Henri Clément mit einer allgegenwärtigen Bedrohung konfrontiert sieht.

Bewaffnet mit einer sehr lauten Dynamo-Taschenlampe, einem Revolver mit nur noch einer Patrone und ein paar wenigen anderen Vorräten muss sich Henri durch die dunklen Gänge des Bunkers bis zum Ausgang schlagen. Er kann allerdings auf seinem Weg weitere Materialien plündern und daraus nützliche Gegenstände herstellen.

Dabei darf auf keinen Fall das Licht ausgehen, denn in der Dunkelheit warten schon die bedrohlich knurrenden Schrecken, die wir aus den vorigen „Amnesia“-Spielen nur zu gut kennen.

Dynamische Spielmechaniken durch Zufallsgenerierung

Anders als in den vorigen Spielen der Reihe gibt es keine abgetrennten Level und die gesichtslose Bedrohung soll auf jede von Henris Bewegungen und verursachten Geräuschen reagieren und passt sich dynamisch der Spielweise an.

„Jede Entscheidung wird das Ergebnis der Spielreaktion verändern. Handlungen haben Konsequenzen.“

Das heißt, dass sich jede während des Spieldurchgangs getroffene Entscheidung im Spielgeschehen selbst niederschlägt. Der Spieler oder die Spielerin sollte also gut durchdacht durch die halb offene Welt von „Amnesia: The Bunker“ schleichen.

Die Reaktion des Spiels auf den Spielstil garantiert eine immer andere Spielerfahrung, denn kein Durchgang wird sein wie der davor, was natürlich für einen enormen Wiederspielwert sorgt.

Auch einen Release-Zeitraum gibt es schon: Im März 2023 soll „Amnesia: The Bunker“ für PC (Steam und Epic Games Store), die PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht werden.

Was haltet ihr von dem neuen Spielprinzip von „Amnesia: The Bunker“? Schreibt es gern in die Kommentare!