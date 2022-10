Amazon Prime Day 2022: Rabatte, Blitzangebote und vieles mehr entdecken

Zum zweiten Mal dieses Jahr findet beim Onlineversand-Riesen Amazon der Amazon Prime Day statt. In dieser Zeit gibt es für Prime-Kund*innen exklusive Angebote in allen möglichen Kategorien. Von Haushalt, über Gaming, bis hin zu den hauseigenen Produkten. An den Prime Days ist für jeden etwas dabei.

Amazon Prime Days am 11. und 12. Oktober 2022

exklusiv für Prime-Kunden

Amazon Geräte stark reduziert

Amazon: Hauseigene Geräte im Angebot

Besonders bei den eigenen Geräten ist Amazon Jahr für Jahr sehr spendabel, was die Rabatte angeht. Auf viele verschiedene Produkte gibt es teilweise über 50 Prozent Nachlass. Den Echo Dot der dritten Generation bekommt ihr zum Beispiel ab 17,99 Euro.

Schnell sein lohnt sich: Auch bei diesem Prime Day gibt es wieder Blitzangebote. Diese sind nur begrenz verfügbar. Wenn alle Angebote eines Geräts verkauft sind, kommen sie so schnell nicht wieder.

Der Balken unter dem Produkt zeigt euch an, wie viele Teile schon verkauft sind. Dann wisst ihr, wo ihr besonders schnell zuschlagen müsst.

Probemonate bei Music Unlimited und Prime

Zu den Angeboten der nächsten zwei Tage kommen weitere Rabatte zum Beispiel bei Amazon Music Unlimited. Wenn ihr euch als Neukunde anmeldet, bekommt ihr für kurze Zeit vier Monate geschenkt. Anschließend kostet das Abo dann 9,99 Euro pro Monat. So könnt ihr werbefrei Musik hören, auch offline und euch von der Auswahl überzeugen lassen.

Du hast noch kein Amazon Prime, bist jetzt aber neugierig geworden? Für Unentschlossene bietet Amazon eine 30 Tage kostenlose Probemitgliedschaft an.

In diesem Zeitraum könnt ihr alle Vorteile von Prime nutzen und danach entscheiden, ob euch das die 8,99 Euro pro Monat wert ist. Ihr profitiert von den Prime Days, kostenlosem Versand, Same Day Delivery und Zugang zu Prime Video.