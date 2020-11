Amazon: Grundig UHD-TV inklusive Fire TV reduziert zur Black Friday Week

Täglich wechseln in der Black Friday Woche auf Amazon die Angebote bis schließlich am Freitag alles im Spartag des Jahres mündet. Das heißt allerdings nicht, dass sich die Vorabangebote nicht auch lohnen. Zum Beispiel könnt ihr euch einen reduzierten Grundig-Fernseher gönnen, in dem der beliebte Fire TV-Stick direkt mit integriert ist!

Grundig reduziert in der Amazon Fire TV Edition

Wer den Kauf eines neuen Fernsehgeräts in Erwägung zieht, sollte vielleicht bei dem aktuellen Grundig-Deal zur Black Friday Week zuschlagen. Hierbei handelt es sich nämlich um ein Kombi-Gerät, bei dem Fire TV direkt im Fernseher integriert ist.

Was bringt der integrierte Fire TV Stick? Mit Amazons Fire TV profitiert ihr nicht nur von einer Ultra-HD Auflösung, sondern auch von tausenden Sendern, Apps, wie Netflix, YouTube oder Prime Video und sogar Alexa-Skills. So sind Live-Fernsehkanäle und Streamingsender auf der übersichtlichen Startseite des komfortablen Smart-TVs direkt integriert .

Das Beste? Einige angebotene Grundig TV-Geräte sind aktuell unter 440 Euro erhältlich, bieten jedoch allesamt 4K bei mindestens 49 Zoll!