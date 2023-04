Alle Schätze auf Coruscant, Fundorte in Star Wars Jedi Survivor – Lösung

In Star Wars Jedi Survivor gibt es ziemlich viel zu entdecken, allerdings solltet ihr es langsam angehen und ab und an auch der Handlung folgen. Schließlich lassen sich einige Bereich in dem Action-Adventure erst dann öffnen, wenn ihr über die entsprechende Fähigkeit verfügt.

Selbst auf dem ersten Planenten Coruscant, auf dem ihr beginnt, könnt ihr nicht direkt alle Sammelgegenstände und versteckten Bereiche direkt an euch nehmen. Da mag im ersten Moment vielleicht ein wenig frustrierend sein, gehört aber nun mal zum Spielprinzip des Genre Metroidvania, dem Jedi-Survivor angehört.

Alle Schätze auf Coruscant im Überblick

Wir listen euch im Folgenden alle Schätze auf Coruscant auf. Seid euch aber im klaren darüber, dass es hier und da Spoiler gibt, da einige Truhen erst viel später in der Handlung erreicht werden können.

Coruscant-Unterstadt – Dächer x1

Den ersten Schatz findet ihr in Coruscant-Unterstadt. Und zwar in den Bereich Dächer.

Die erste Truhe gibt es in dem Bereich Dächern von Coruscant. Hier klettert ihr rechts vom ersten Meditationspunkt nach oben und schaltet die drei Scout-Truppler aus. Lauf dann die Treppe zu eurer linken hinunter und folgt dem langen Steg an der auffälligen Neonreklame vorbei bis zum Ende. Wendet euch dann nach rechts, springt über die Klimaanlage und nehmt schließlich den ersten Schatz in Form eines Priorit-Klumpen an euch.

Coruscant-Unterstadt – Renovierungsstätte 4733 x3

Die nächsten drei Schätze findet ihr in Coruscant-Unterstadt in dem Bereich Renovierungsstätte 4733. Sucht an diesen Orten:

Nachdem ihr mit Cal den zweiten Wandlauf an der riesigen Reklametafel vollführt habt, lauft direkt links an dem Dach bis hinten zur Wand durch. Hier findet ihr den ersten Schatz in diesem Bereich, bei dem es sich wieder um einen Priorit-Klumpen handelt.

handelt. Nach dem Kampf gegen eine ganze Gruppe an Fußsoldaten, lauft ihr nicht weiter in Richtung des Primärziels, sondern die nächstgelegene Treppe hinauf. Springt auf der linken Seite an die Stange, um euch über den Abgrund zu schwingen. Biegt jetzt nach links und ihr findet einen weiteren Priorit-Klumpen.

Sobald ihr eine Treppe hinabgestiegen und bevor ihr euch durch den Spalt gezwängt habt, schaut unter die Treppe. Denn hier liegt der Schatz, der ziemlich leicht übersehen werden kann, ein Priorit-Klumpen.

Coruscant-Unterstadt – Industrieschornsteine x0

In diesem Bereich gibt es auf Coruscant keine Schätze.

Unterstadt-Industrie – Unterstadt-Fleischfabrik x1

Dieser Schatz ist wieder ziemlich fies versteckt. In dem Bereich Unterstadt-Fleischfabrik befindet sich ein grünes Tor mit einem Aufzug dahinter. Diese Energiebarriere könnt ihr erst durchschreiten, sobald ihr die Fähigkeit Spurt habt. Seid ihr auf der Plattform des Aufzugs angekommen, spurtet ihr schnell wieder zurück durch das grüne Tor, wodurch der Lift ohne euch nach oben fährt. Darunter befindet sich der Schatz, den ihr jetzt ganz einfach an euch nehmen könnt.

Unterstadt-Industrie – Frachverteilungslager x0

In diesem Bereich gibt es auf Coruscant keine Schätze.

Unterstadt-Skylanes – Regulierungsstation x0

In diesem Bereich gibt es auf Coruscant keine Schätze.

Unterstadt-Skylanes – Hangar 2046-C x2

Nachdem ihr die Seilrutsche benutzt habt und in der Mitte auf eine zweite hinübergesprungen seid, landet ihr vor dem Hangar. Lauft links an dem Tor vorbei und nehmt ganz am Ende den Priorit-Klumpen an euch, der auf dem Geländer liegt und leicht übersehen werden kann.

an euch, der auf dem Geländer liegt und leicht übersehen werden kann. Der letzte Schatz, den ihr auf Coruscant finden könnt, ist etwas kniffliger. Sobald ihr zur Mantis zurückkehrt, werdet ihr hinter dem Schiff am Ende des Bereichs einen roten Schrottsammler-Droiden sehen. Ursprünglich sollten sie vermutlich ihren Besitzern wertvollen Schrott bringen, aber jetzt horten sie selbstständig alle Wertgegenstände, die sie mit ihren schmutzigen mechanischen Händen finden. Und natürlich hat er euren Schatz. Aber wie können diese kleinen Droiden erledigt werden? Nutzt in keinem Fall eure Macht-Fähigkeiten, da er sich dann direkt eingräbt und einige Zeit lang nicht mehr sehen lässt. Lauft stattdessen mit eurem Lichtschwert hinterher und lasst ihn die Klinge spüren! Ihr erhaltet einen weiteren Priorit-Klumpen für eure Mühen.

