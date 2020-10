Xbox Series X: Lässt euch Teile von Spielen installieren, um Speicherplatz zu sparen

Wir haben bereits über den frei verfügbaren Speicher der Xbox Series X berichtet, um darauf Spiele zu installieren. Schließlich belegen schon das Betriebssystem sowie wichtige Systemdateien einen Großteil des SSD-Speichers. Wie gut, dass es ein spezielles Feature geben wird, damit ihr auf der Series X und Series S ordentlich Festplattenspeicher sparen könnt.

Cooles Feature lässt euch ordentlich Platz sparen

Im neuen Xbox Podcast erklärte der Xbox-Programmdirektor Jason Ronald, dass ihr auf der Series X/S Teile von Spielen deinstallieren könnt, um Speicherplatz freizugeben, während ihr weiterhin die gewünschten Teile des Games spielt. Dabei handelt es sich um eine optionale Funktion, für die sich Entwickler entscheiden können.

„Auch über die Hardware hinaus haben wir Verbesserungen an der Benutzeroberfläche vorgenommen, um euch die Verwaltung eures Speichers zu erleichtern“ erklärte Ronald. „Eine der neuen Funktionen, die wir hinzufügen, ist beispielsweise die Möglichkeit, verschiedene Komponenten des Spiels selektiv zu deinstallieren, wenn ein Titel dies unterstützt.“ „Nehmen wir an, ihr spielt eine Kampagne als Beispiel und möchtet euch dann ausschließlich auf den Mehrspielermodus konzentrieren. Wenn die Entwickler dies unterstützen, könnt ihr die Kampagne selbst deinstallieren, damit ihr mehr Kontrolle darüber habt, wie euer Speicher benutzt wird. So erhaltet ihr wirklich den bestmöglichen Nutzen von dem verfügbaren Speicherplatz.“

Somit handelt es sich dabei um ein tatsächlich sehr sinnvolles Features, das ihr euren Bedürfnissen nach nutzen könnt. So könnt ihr zum Beispiel in Call of Duty: Modern Warfare die Singleplayer-Kampagne spielen und nach dem erfolgreichen Durchspielen diese von eurer Festplatte löschen, um euch auf den Multiplayer-Modus oder Call of Duty: Warzone zu konzentrieren.

Verfügbarer Speicherplatz bei PS5 & Xbox Series X

Die Xbox Series X verfügt über eine 1 TB große SSD, von der letztendlich noch 802 GB freier Speicherplatz übrig bleibt, um darauf Spiele zu installieren.

Bei der PS5 verhält es sich anscheinend ein wenig anders. Möglicherweise bleibt von der 825 GB großen Festplatte gerade einmal 664 GB freier Speicherplatz übrig. Dieser Wert ist bislang jedoch nicht von offizieller Seite aus bestätigt worden.