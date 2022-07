Nicht nur in God of War 2: Ragnarök droht die Götterdämmerung samt Weltuntergang. Auch in Valkyrie Elysium spielt dieser Teil der nordischen Mythologie eine zentrale Rolle. Noch dazu schlüpfen wir in die Haut der titelgebenden Walküre und das Ganze hat jetzt endlich ein Release-Datum. Zuerst kommt die PS4- und PS5-Version, später auch eine PC-Fassung.

Valkyrie Elysium: Release-Datum für PS4, PS5 und PC steht fest

Darum geht’s: In „Valkyrie Elysium“ schnetzeln wir uns durch actiongeladene Kämpfe in einer Cel Shading-Welt. Wir treten als Walküre an, den Weltuntergang in Form von Ragnarök, der Götterdämmerung aufzuhalten. Selbstverständlich bekommen wir diese Aufgabe von Odin verpasst und wir können diverse unterschiedliche Fähigkeiten, Waffen und Magie einsetzen, um unsere Ziele zu erreichen.

Wann kommt’s? Nachdem Square Enix „Valkyrie Elysium“ schon im März angekündigt hatte, gibt es jetzt endlich einen festen Termin für die Veröffentlichung. Die erfolgt gestaffelt, und zwar zuerst für die PlayStation-Konsolen und anschließend auch noch für den PC via Steam.

PS4 und PS5: 29. September 2022

PC via Steam: 11. November 2022

Der Release dürfte vor allem Fans der alten Schule freuen, da es sich hierbei um die Fortsetzung einer altehrwürdigen Spielereihe aus den 2000er Jahren handelt. Die schlummerte lange vor sich hin, scheint nun aber zu alter Größe zurückzukehren. Einen neuen Trailer gibt es ebenfalls, der unter anderem zeigt, dass sich die Grafik jetzt noch einmal etwas verbessert hat:

Das war noch nicht alles: Zusätzlich erscheint nämlich auch noch ein digitaler Port des PSP-Klassikers Valkyrie Profile: Lenneth für die beiden PlayStation-Konsolen PS4 und PS5. Wer also zusätzlich zum neuen Teil in Nostalgie schwelgen will, kann das ebenfalls ab dem 29. September 2022 tun.

Selbstverständlich bringt Square Enix Valkyrie Elysium auch in einer Digital Deluxe Edition auf den Markt. Die enthält dann zum Beispiel 72 Stunden Vorabzugriff auf das Spiel oder besondere Gegenstände innerhalb des Titels. Außerdem erhalten die Käufer*innen der Digital Deluxe Edition auf PS4 und PS5 auch noch kostenlos den ersten Teil der Valkyrie-Reihe in Form der PS4- beziehungsweise PS5-Version von Valkyrie Profile: Lenneth.

Freut ihr euch drauf? Wollt ihr auch den Port des ersten Teils spielen? Schreibt es uns in die Kommentare.