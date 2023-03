The Backrooms: Conjuring-Produzent macht viralen YouTube-Horrorhit zum Kinofilm

Für so manchen Hobby-Filmemacher wäre es ein Sechser im Lotto, für den 17-jährigen Kane Parsons wird ein Traum war, als Hollywood plötzlich an seine Tür klopft. Der jugendliche YouTube-Star hat im vergangenen Jahr den Horrorfilm The Backrooms im beliebten Found-Footage-Stil gedreht.

Die Veröffentlichung fand stückchenweise auf seinem YouTube-Kanal statt und landete damit prompt einen viralen Hit: Mehr als 100 Millionen Mal wurde bereits der Horrorfilm mit wackeliger Kamera und verzerrten Bildern angeklickt. Das Ergebnis würde selbst erfahrene Filmemacher blass vor Neid werden lassen.

Conjuring-Produzent macht viralen Hit zum Kinofilm

Es war nur eine Frage von Zeit, dass ein Filmstudio aus Hollywood auf die Produktion und den kreativen Kopf dahinter aufmerksam geworden ist mit dem Ergebnis: Kane Parsons darf sein Projekt noch einmal selbst als Regisseur für’s Kino neu verfilmen.

Beim Drehbuch steht dem jungen Talent der Westworld-Autor Roberto Patino zur Seite. Als Produzenten stehen Parson der Stranger Things-Produzent Shawn Levy und Horrorspezialist James Wan zur Seite. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Sommer beginnen – wenn Kane Parsons Schulferien hat…

The Backrooms mit Parallelwelten im Stil von Upside Down

Die Story des Horrorfilms, die als mehrteilige Kurzfilmreihe bei YouTube veröffentlicht wurde, dürften den jungen Amateur-Filmemacher von Netflix-Serienhit Stranger Things inspirieren. Auch hier gibt es viele Parallelen zur Story über Upside Down, einer medizinischen Einrichtung der Regierung mit fragwürdigen Experimenten und einer Parallelwelt mit einer fürchterlicher Kreatur.

Die Handlung ist ebenso Mitte der 1980er- und frühen 1990er-Jahren angesiedelt und basiert wohl auf einer urbanen Legende, die seit geraumer Zeit im Internet verbreitet wird.

Im Zentrum steht ein Jugendlicher, der von einem seltsamen Ereignis erfährt und mit seiner Kamera dem Mysterium auf die Spur kommen will. Dabei gelangt er in ein bizarres Labyrinth aus düsteren Gängen, leeren Räumen und endlosen Korridoren in einer alternativen Dimension, die als The Backrooms bekannt ist.

Der Protagonist wandelt ziellos umher, bis er auf eine seltsame Graffiti-Nachricht an einer Wand stößt: Plötzlich wird ihm klar, dass er nicht alleine ist! Eine furchterregende Kreatur verfolgt ihn gnadenlos – doch ein Ausweg aus dem Horror-Labyrinth in die Freiheit ist unmöglich.

Seht hier das Original The Backrooms

Einen ersten Eindruck erlangt man mit dem ersten 10-minütigen Teil der Horror-Reihe, die zwischen Januar 2022 und Januar 2023 veröffentlicht wurde und mit den restlichen Episoden weiterhin bei YouTube zur Verfügung steht:

Die einzelnen Episoden der Horrorreihe The Backrooms sind:

Wann wir das fertige Werk frühestens nächstes Jahr auf der großen Leinwand sehen dürfen, wird noch bekannt gegeben.