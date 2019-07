Cyberpunk 2077 - Dark Horse arbeitet an einem Buch zum Spiel

Der für seine düsteren Comics bekannte Verlag Dark Horse Comics will Interessenten zahlreiche Hintergrundinformationen zu „Cyberpunk 2077“ liefern. Verkaufspreis und Termin stehen bereits fest.

Der im US-amerikanischen Bundesstaat Oregon ansässige Verlag Dark Horse Comics („Hellboy“) hat ein sogenanntes „Lore Book“ zu Cyberpunk 2077 in Arbeit. Darin will man Interessenten zahlreiche Hintergrundinformationen zu Schauplätzen, Charakteren und Begebenheiten bieten.

Cyberpunk 2077 So bestimmen die Lebenspfade die Geschichte des Spiels

Vorbestellung bereits möglich

Der Buchtitel lautet passenderweise The World of Cyberpunk 2077. Geplant sind 200 Seiten, die in einem übergroßen Hardcover-Format untergebracht werden. Als Erscheinungstermin nennt Dark Horse den 21. April 2020.

Cyberpunk 2077 Kinder und Story-NPCs bleiben von euch verschont

Das Werk wird mit 39,99 US-Dollar (rund 35 Euro) bepreist und kann unter anderem bei Amazon bereits vorbestellt werden. Neben der genannten Hardcover-Fassung steht eine E-Book-Variante zur Wahl, die mit 22,17 Euro deutlich günstiger ist.

„Cyberpunk 2077” ist ein bei CD Projekt RED in Entwicklung befindliches Open-World-Rollenspiel und soll am 16. April 2020 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One veröffentlicht werden. Es handelt sich übrigens nicht um die erste Kooperation mit Dark Horse Comics, bedenkt man etwa das Erwachsenen-Malbuch zu The Witcher.