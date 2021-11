Sony plant wohl mobilen PlayStation-Controller

Es ist ein neues Patent im Netz aufgetaucht, das recht eindeutig auf Mobile-Gaming deutet. Werden wir schon bald einen neuen Controller zu Gesicht bekommen, der sich auf dieses Thema spezialisiert?

Das Patent ist im Grunde relativ eindeutig. Es erinnert ein wenig an die Smartphone-Controller, die schon heute von diversen Anbietern verkauft werden. In der linken und rechten Seite befindet sich ein Grip, die die jeweiligen Buttons und Sticks zieren. Und in der Mitte ist Platz für ein Smartphone.

Die Tech sieht ein wenig so aus, als hätte man einen DualShock 4-Controller genommen und das gute Stück in der Mitte mit der Säge bearbeitet. Das Ergebnis mutet wie ein in die Länge gezogener PlayStation-Controller an. Wie man sich ein solches Eingabegerät eben vorstellen würde.

Mobiler PlayStation-Controller: Ist das Patent authentisch?

Tatsächlich stammt das Patent von Sony Interactive Entertainment höchstselbst, und zwar von der Japan-Division. Der PlayStation-Hersteller tüftelt im Hauptquartier also an einem neuen Gerät, wie es scheint.

So möchte Sony vermehrt auf den mobilen Markt setzen, wo wir die PlayStation-Games schon jetzt unter anderem via Remote Play spielen können.

Das ganze Konzept ist also nicht ganz neu, denn schon jetzt können wir unseren PlayStation-Controller mit dem Smartphone via Bluetooth verbinden und die Games zocken. Allerdings gab es bislang noch keine authentischen Mobile-Controller von Sony selbst.

Bislang konnten wir lediglich auf das Angebot von Drittherstellern zurückgreifen, doch das ist nicht jedermanns Sache.

In der Vergangenheit bestätigte PlayStation-Chef Jim Ryan, dass sie bis März 2022 „ikonische IPs“ in der mobile Sparte verfügbar machen möchten. Das 1. Quartal in 2022 könnte diesbezüglich also noch einmal spannend werden.

„Wir haben darüber nachgedacht, wie sich die Spielerschaft an unseren Inhalten erfreut und wir haben frühe Versuche mit Mobile-Games und Apps angestellt, um den Spielenden mehr Auswahl zu bieten.“

Im weiteren Kontext wird auf das umfangreiche Repertoire von PlayStation hingewiesen, insbesondere im First-Party-Bereich. Diese Spiele sollen wie die Live-Service-Games auf den mobilen Markt treffen. Und da gibt es bereits einige Titel, die in diese Sparte fallen. So wurde das neue „Wipeout“ für mobile Plattformen vorgestellt.

Im Klartext heißt das, dass Horizon: Zera Dawn, God of War, Days Gone und weitere Sony-Titel folgen könnten. Einige Games gibt es seit geraumer Zeit für den PC. Was wiederum bedeutet, dass Sony mehr Plattformen mit den hauseigenen Titeln erreichen möchte. Die Transition in den mobilen Markt ist dann wohl der nächste große Schritt.

Würdet ihr die großen PlayStation-IPs auf eurem Smartphone erleben wollen oder bleibt ihr lieber stationär bei der Heimkonsole?

Während wir das finale Produkt noch nicht gesehen haben, wissen wir wie ein weiterer PlayStation-Controller von Sony aussehen wird. Der PlayStation VR2-Controller wurde bereits enthüllt.

