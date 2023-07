Resident Evil 9: Leak verrät möglichen Releasezeitraum

Nach Resident Evil 8 ist es wenig überraschend, dass Capcom nun an Resident Evil 9 arbeitet. Zusammen mit Resident Evil 7 und Teil 8 soll das Spiel eine Trilogie bilden. Anschließend soll es keine Nummerierung mehr geben.

Zwischen RE7 und RE8 lagen rund vier Jahre. Sollte der Veröffentlichungszyklus so weitergehen, so käme RE9 in 2025 heraus. Ein Leak grenzt nun ein, wann der Titel erscheinen könnte.

Resident Evil 9: Möglicher Releasezeitraum geleakt

Wann soll RE9 erscheinen? „Resident Evil 9“ soll einem Leak zufolge tatsächlich in 2025 erscheinen. Die Enthüllung soll bereits im nächsten Jahr, also in 2024 stattfinden.

Woher stammt diese Info? Der Releasezeitraum stammt vom bekannten Leaker Dusk Golem. Der Brancheninsider lag in der Vergangenheit mit seinen Vorhersagen öfters richtig.

Er konnte beispielsweise im Vorfeld einige Details zu „Resident Evil 8“ verraten.

Das Gespräch mit Dusk Golem, in dem er diese Infos verrät, stammt von einem Discord-Server. Die entsprechenden Gesprächsfetzen hat User RedPyramidScheme auf Reddit als Screenshot veröffentlicht:

Inhalt von Reddit anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Reddit anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Reddit. Inhalt von Reddit immer anzeigen

So wisse Dusk Golem auch, welche Spiele aus dem Hause Capcom sonst noch bis 2029 erscheinen. Leider verrät er nicht, um welche Spiele es sich dabei handelt. Wir müssen somit abwarten, bis Capcom die Spiele offiziell ankündigt.

Bedenkt allerdings, dass es sich hierbei nur um einen inoffiziellen Leak handelt. Capcom könnte andere Pläne haben oder sich bis 2024 dazu entscheiden, das Spiel intern zu verschieben.

Bislang wissen wir leider noch nicht, wen wir in RE9 spielen dürfen. Mögliche Kandidatinnen wären Rose Winters oder Jill Valentine. Letztere ist ebenfalls ein heißer Tipp von Dusk Golem, der mit der Entwicklung des Spiels vertraut zu sein scheint.

© Capcom

Außerdem wissen wir nicht, ob das Spiel wie seine Vorgänger eine andere Richtung einschlagen wird. RE7 und RE8 kehrten den bekannten Zombies den Rücken zu und erschufen mit Familie Baker, Vampiren, Werwölfen und Co. ganz eigene Gegner.