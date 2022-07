Release von GTA 6 ist laut Insider-Artikel von Jason Schreier „mindestens 2 Jahre entfernt“

Ja, es gab in den letzten Monaten und Jahren so viele Gerüchte und vermeintliche Leaks zu Rockstars kommendem Open-World-Titel GTA 6, dass wir sie gar nicht mehr alle zählen können. Dennoch sollten nicht alle darin enthaltenen Informationen direkt verteufelt und als falsch abgestempelt werden. Es gibt durchaus einige Infos, die nicht nur sehr plausibel klingen, sondern sich zudem mit Aussagen von Jason Schreier decken.

Der ehemalige Kotaku-Redakteur gilt in der Gaming-Branche als exzellent verknüpft und fördert auch bei seinem aktuellen Arbeitgeber Bloomberg immer wieder spannende Dinge an die Oberfläche, die oft für Schlagzeilen sorgen.

GTA 6 bekommt einem Bericht zufolge eine weibliche Hauptfigur

Insider-Berichte über Release von GTA 6

In diesem Fall hat Schreier für Bloomberg einen umfangreichen Artikel rund um die Entwicklung von „GTA 6“ sowie die neue Unternehmenskultur von Entwickler Rockstar Games verfasst. Gegen Ende des Beitrags steht natürlich die Frage im Raum, wann der kommende Open-World-Titel wohl das Licht der Welt erblicken könnte.

So gehen Branchenanalysten davon aus, dass der nächste Eintrag in der erfolgreichen Grand Theft Auto-Reihe irgendwann im Geschäftsjahr 2024 erscheinen wird. Dieser Zeitraum erstreckt sich von April 2023 bis März 2024. Die Entwickler sind allerdings skeptisch, was diese Voraussage angeht. So befindet sich das Spiel bereits seit 2014 „in irgendeiner Form in der Entwicklung“. Zwar gebe es „lose Zeitpläne“, allerdings sagten die Personen, die Jason Schreier für seinen Artikel befragt hat, dass sie kein festes Veröffentlichungsdatum kennen. Sie gehen aber davon aus, dass „GTA 6“ noch mindestens zwei Jahre entfernt sein wird.

Probleme bei der Entwicklung

Erst Ende 2021 verließ offenbar eine Gruppe von Entwicklern das Büro von Rockstar in Edinburgh und teilte ihren Kollegen mit, „dass sie den mangelnden Fortschritt satt hätten“. Dieser Fall deckt sich mit der Aussage von anderen zuverlässigen Quellen, die immer wieder den aktuellen Entwicklungsstand kommentieren. Bereits im November wurde von verschiedenen Seiten berichtet, dass sich „GTA 6“ in der Entwicklungshölle befinden würde. Eigentlich hätte der Titel bereits Mitte 2020 von Take-Two Interactive angekündigt werden sollen.

Gründe dafür waren unter anderem der Abgang von Dan Houser, der die Fäden des Kreativteams zusammenführte, weshalb das Projekt im Anschluss neu gestartet werden musste, sowie die Schwierigkeiten mit der COVID-19-Pandemie.

Mittlerweile hat Rockstar mit „GTA 6“ aber anscheinend die nächste Entwicklungsphase erreicht und fast 200 Stellen ausgeschrieben.