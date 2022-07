Sommer-Update 2022 für GTA Online verschiebt sich wohl um eine Woche – Update

Update vom 18. Juli 2022: Das aktuelle wöchentliche „GTA Online“-Update hätte eigentlich am heutigen Montag, den 18. Juli enden sollen. Entsprechend wurde erwartet, dass das Sommer-Update 2022 am 19. Juli erscheinen wird. Nun ist die Eventwoche allerdings bis zum 26. Juli verlängert worden, was darauf hindeuten könnte, dass es eine kleine Verzögerung bei der Veröffentlichung des Sommer-Updates gibt.

Es ist also damit zu rechnen, dass Rockstar den Release des Sommer-Updates um eine Woche verschoben hat und dieses somit erst am 27. Juli 2022 für die verschiedenen Plattformen erscheinen wird.

Sommer-Update 2022 – Release

Wann erscheint das Sommer-Update 2022?

Dienstag, der 19. Juli 2022

Dienstag, der 27. Juli 2022

Eine offizielle Bestätigung seitens Rockstar Games ist bis jetzt nicht veröffentlicht worden.

Originalmeldung vom Rockstar 11. Juli 2022: hat sich in einem umfangreichen Blogpost zur Zukunft von GTA Online und Red Dead Online zu Wort gemeldet. Dabei wurde unter anderem ein großes Update für „GTA Online“ angekündigt. Das soll noch diesen Sommer erscheinen sowie neue Inhalte und viele Verbesserungen einführen. Dazu zählen auch eine ganze Menge an Neuigkeiten, die sich viele Fans schon seit Langem wünschen.

GTA Online soll in wenigen Wochen ein riesiges Update erhalten

Darum geht’s: „GTA Online“ erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit. Das verdankt Entwicklerstudio Rockstar Games unter anderem dem Re-Release des MMOs für PS5 und Xbox Series S/X. Der Erfolg bedeutet aber auch, dass Red Dead Online zugunsten von GTA Online und GTA 6 in Zukunft keine besonderen, größeren Updates mehr erhalten soll.

Bald neue Inhalte: Es dauert nicht mehr lange, dann bekommen „GTA“-Fans endlich wieder neues Futter zum Spielen in GTA Online. Zumindest verspricht Rockstar in dem Beitrag, dass wir schon in „wenigen Wochen“ ein größeres Update erwarten dürfen. Das bringt dann diverse Verbesserungen, auf die Fans schon länger warten, aber auch komplett neuen Content.

Was steckt drin? Das kommende Update soll unter anderem eine neue Kontaktmission einführen, die uns als IAA-Agent spielen lässt. Dabei handelt es sich um die „GTA“-Version der CIA und wir begeben uns auf die Spuren einer „kriminellen Verschwörung“. Das klingt vielversprechend und ist ein Novum im GTA-Kosmos, wir konnten noch nie einen IAA-Agenten spielen.

Diese Verbesserungen kommen: Zusätzlich zu den neuen Inhalten gibt es auch eine ganze Menge an Quality of Life-Verbesserungen. Beispielsweise soll es in Zukunft einfacher werden, sich gegen den Oppressor Mk II zu wehren und es gibt mehr Geld für viele Aktivitäten. Das Konsumieren von Snacks soll einfacher werden. Außerdem will Rockstar die „kriminellen Karrieren aller Führungskräfte, Biker, Waffenschmuggler und Nachtclubbesitzer vertiefen“.

Freut ihr euch auf das GTA Online-Update? Worauf hofft ihr noch? Schreibt es uns in die Kommentare.