GeForce RTX 3070 ab sofort bei Alternate kaufen! – Preorder-Guide

Ab sofort könnt ihr mit der GeForce RTX 3070 auch die dritte Grafikkarte der neuen Ampere-Generation von Nvidia kaufen. Ein großer deutscher Onlinehändler, bei dem ihr die GPU ab dem 29. Oktober 2020 erwerben könnt, ist Alternate. Im Shop sind zahlreiche Custom-Modelle von Drittanbietern verfügbar, bei denen der Preis jedoch ein wenig über dem der Founders Edition von Nvidia liegt.

Hinweis: Ähnlich wie beim Release der RTX 3080 und RTX 3090 wird die Nachfrage ab dem 29. Oktober um 14 Uhr wohl auch bei der RTX 3070 sehr hoch ausfallen. Möchtet ihr die Karte also frühestmöglich in den Händen halten, raten wir euch blitzschnell zu sein und bei den verschiedenen Händlern, möglichst vor der Release-Uhrzeit, auf Lauer zu gehen. Wo die RTX 3070 gerade verfügbar ist, werden wir euch hier auf PlayCentral und in dieser Übersichts-News, die wir regelmäßig aktualisieren, mitteilen.

Ab wann kann ich die RTX 3070 kaufen?

Ihr könnt die RTX 3070 laut am Donnerstag, den 29. Oktober um 14 Uhr kaufen.

Wie viel kostet die RTX 3070?

Die Founders Edition der RTX 3070 wird Nvidia für 499 Euro anbieten. Die Custom Designs liegen voraussichtlich bei Preisen zwischen 600 und 700 Euro.

Welche Händler verkaufen die RTX 3070?

Die RTX 3070 wird bei verschiedenen Händlern angeboten. Wir empfehlen euch einen Blick in den Onlineshop von Saturn, Alternate, MediaMarkt und Amazon zu werfen.