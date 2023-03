Atelier Ryza – JRPG bekommt eigene Anime-Adaption

Die Atelier-Reihe besteht seit 1997 und feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Anlässlich der Feierlichkeiten hat das Entwicklerstudio Gust eine neue Anime-Serie angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Anime-Adaption von Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout.

Atelier Ryza wird zum Anime

Der gleichnamige Anime soll noch im Sommer 2023 in Japan ausgestrahlt werden. Mit einem kleinen Teaser-Trailer gibt es bereits einen ersten Einblick in die Serie. Vermutlich wird hier der Anfang gezeigt, bei dem sich Protagonistin Ryza auf die Reise begibt:

Es bleibt abzuwarten, ob und wann es der Anime nach Deutschland schafft. Falls dies der Fall sein sollte, wird er auf einem der gängigen Streaming-Dienste verfügbar sein. Wir geben euch Bescheid, sobald der Anime nach Deutschland kommt.

Die Spielvorlage zu „Atelier Ryza“ erschien am 1. November 2019 in Europa. Mittlerweile gibt es mit Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy ein weiteres Sequel der „Atelier Ryza“-Reihe. Der dritte Teil, der den Titel Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key tragen wird, erscheint schon in wenigen Tagen, nämlich am 24. März 2023.

Darum geht es in Atelier Ryza

Was ist die Atelier-Reihe? Die Serie hat ihren Namen vom Atelier, das in jedem Spiel auftaucht. Dort können sich Spieler*innen mit der Alchemie beschäftigen und müssen Materialen sammeln, um neue Objekte zu erschaffen.

Vermutlich wird der Anime den Geschehnissen aus dem ersten Teil der „Atelier Ryza“-Trilogie folgen. Die Protagonistin Ryza ist eigentlich ein gewöhnliches Mädchen. Doch sie hat ihren drögen Alltag satt und plant, ihre Träume zu verwirklichen und aufregende Abenteuer zu erleben.

Zusammen mit ihren Freunden bricht sie auf eine Entdeckungsreise auf, die die Truppe zur Insel jenseits der Ufer führt. Auf dem Weg begegnen sie einem Alchemisten und anderen Weggefährten, mit denen sie spannende Abenteuer erleben.