20 Jahre Xbox: aber nicht ohne Special-Controller!

Auch eine Konsole feiert mal Geburtstag. Und im Falle der Xbox wird dieser selbstredend sehr groß gefeiert. Die Microsoft-Konsole wird am 15. November 2021 stolze 20 Jahre alt und da lässt es sich Microsoft nicht nehmen, eine kleine Feier für alle Fans zu veranstalten, an der ihr mehr oder weniger teilhaben könnt.

20 Jahre. Das bedeutet, dass die Xbox viele von uns schon unser halbes Leben lang begleitet. Das ist wahrlich eine lange Zeit und da darf man gut und gerne in Erinnerungen schwelgen. Welche Xbox-Momente blieben euch bis heute unvergessen? Schreibt es gerne unterhalb des Beitrags in die Kommentare und teilt uns eure wundervollen Erinnerungen mit!

Liebe Xbox, alles Gute zum 20. Geburtstag!

Die Feierlichkeiten, die ab sofort ins Haus stehen, münden unter anderem in einem neuen Hardwaredesign bestimmter Peripherie. Der Xbox-Controller bekommt einen gebührenden Anstrich. Und das Xbox-Headset tut es dem Controller gleich. Auch die Audioperipherie wird nun in einem speziellen „20 Jahre Xbox“-Look präsentiert, bevor sie zum Geburtstag erhältlich ist. Aber immer schön der Reihe nach!

Was ist das für ein neues Design? Der Titel des neuen Controllers lautet 20th Anniversary Special Edition Xbox Wireless Controller und hier ist der Name Programm. Das Design lehnt sich an das translozierende und notorische Grün des ersten Xbox-Debug-Kits an.

© Microsoft

Der Look der neuen Hardware ist jedoch in einem translozierenden Schwarz gehalten, mit Silberelementen (innen) und grünen Highlights (wie auf der Rückseite oder dem D-Pad). Das Grün lehnt sich an das originale Xbox-Logo an.

Auf die neusten Komfort-Features des neusten Xbox Wireless Controller müssen wir jedoch keinesfalls verzichten. Der Controller kommt also mit dem neuen Share-Button, einer reduzierten Latenz oder gar der Cross-Device-Konnektivität daher.

Wie sieht das neue Headset aus? Bei dem neuen Look des Headsets handelt es sich um eine ähnlichen Anstrich. Die äußere Schale der Over-ear-Muschel ist halbdurchsichtig, während es einige grüne Akzente gibt. Insgesamt wirkt das Design sehr schlicht und elegant.

© Microsoft

© Microsoft

Beide Stücke zieren das 20-Jahre-Xbox-Logo, das sie klar als Special-Edition kennzeichnet. Zum Headset heißt es auf der Xbox-Seite:

„Reise mit dem grünen Galgenmikrofon, den grünen Markierungen „L“ und „R“ in den Ohrpolstern und durchsichtigen schwarzen Einstellrädern an den Ohren, die die ursprüngliche, durchsichtig grüne Xbox-Konsole würdigen, durch die Zeit.“

Und die Tech kommt mit einem speziellen, dynamischen „20th Anniversary“-Hintergrund daher. Ihr müsst sie lediglich an die Konsole anschließen und dann kann es auch schon losgehen.

Wie hoch ist der Preis? Beide Hardware-Neuerungen kosten in Deutschland regulär 64,99 Euro, während der Preis für den amerikanischen Markt bei 69,99 USD liegt.