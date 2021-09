Es gibt Videospiele, da ist ein guter Controller der Tastatur und Maus gegenüber durchaus überlegen und dann wiederum gibt es Spieler*innen, denen stellt sich die Frage nach der besseren Wahl gar nicht erst, weil sie an ihrer Konsole sowieso nur mit einem Gamepad zocken. Und die Eingabegeräte von Microsoft sind zweifelsohne die besten ihrer Art.

Dennoch hat es die Schöpfer*innen der neuen Konsole Xbox Seroes X/S einige Jahre gekostet, um endlich zu der Erkenntnis zu gelangen, dass zwischen schwarz und weiß noch ein ganzer Regenbogen an Farben und Möglichkeiten existiert, die eigenen Controller optisch aufzuwerten. Mittlerweile ist dieser Umstand aber beseitigt worden und euch steht eine große Palette an Optionen zur Verfügung.

In diesem Special stellen wir euch die Controller von Microsoft in ihrer ganzen Pracht vor, zeigen euch, welche Varianten es gibt, wo ihr sie erwerben könnt und was sie so besonders macht. Freut euch also auf alle offiziellen Controller-Designs, die ihr für eure Xbox Series X und Xbox Series S erwerben könnt.

Xbox-Controller: Die ausgefallenen Designs aus dem Hause Microsoft

Sowohl der als Standard bekannte Xbox Wireless Controller als auch der Xbox Elite Wireless Controller Series 2 existieren mittlerweile in allen möglichen Farben und Designs. Wer in unserer Liste dennoch nicht fündig wird und ganz eigene Vorstellungen davon hat, wie sein persönlicher Controller aussehen soll, kann das offizielle Xbox Design Lab auf der Homepage von Microsofts aktueller Konsole nutzen.

Microsoft Xbox Series Controller in allen Designs

Er hat zwar keine besonderen Features und Käufer bemängelten hin und wieder, dass sich die Sensitivität nicht konfigurieren lässt, doch der offizielle Xbox Wireless Controller gehört nichtsdestoweniger zum Besten, was ihr zum Spielen von Videospielen benutzen könnt und er liegt zudem unglaublich gut in der Hand.

Dieser Controller hat ein seit dem Vorgängermodell stark verbessertes D-Pad, wurde exzellent verarbeitet, verfügt über präzise Sticks und Buttons, hat eine hohe Kompatibilität und es ist möglich, die Tasten umzubelegen. Doch vor allen Dingen kommt er in zahlreichen Designs, die euer Wohn- beziehungsweise Spielezimmer optisch aufwerten.

Xbox Series Controller: Carbon Black

Der Xbox Series X-Controller in Schwarz © Microsoft

Xbox Series Controller: Robot White

Der Xbox Series S-Controller in Weiß © PlayCentral.de

Xbox Series Controller: Shock Blue

Xbox Series Controller in Shock Blue © Microsoft

Xbox Series Controller: Pulse Red

Xbox Series Controller in Pulse Red © Microsoft

Xbox Series Controller: Electric Volt + Daystrike Camo

Electric Volt und Daystrike Camo Special Edition! © Microsoft

Xbox Series Controller: Aqua Shift (Special Edition)

Der Aqua Shift mit einem besonderen Highlight © Microsoft

Xbox Series Controller: Forza Horizon 5 (Limited Edition)

Wenn man es lieber etwas bunter mag! © Microsoft

Xbox Series Controller: Space Jam (Special Edition)

Besondere Editionen für Fans © Microsoft

Microsoft Xbox Elite Controller Series 2 in allen Designs

Wer mit dem Standardcontroller von Microsoft nicht viel anfangen kann, generell höhere Ansprüche hat oder professionell Videospiele spielt, findet im Xbox Elite Controller Series 2 die Referenz im High-end-Bereich.

Dieser Controller für die Xbox Series X/S verfügt über viele Einstellungsmöglichkeiten, wurde ebenfalls äußerst hochwertig verarbeitet, besitzt vier Paddel auf der Unterseite, Case und Ladestation kommen bei Bestellung inklusive und die Akkulaufzeit ist mit 30 bis 40 Stunden vergleichsweise relativ lang.

Die einzigen Abzüge gibt es dafür, dass die Stickauswahl des Elite Controller Series 2 nicht mehr so gut ist wie beim Vorgänger und dass der Akku nicht mehr ausgetauscht werden kann. Doch dafür gibt es auch dieses Eingabegerät in coolen Designs, die den grauen Alltag mit Farben und tollen Ideen aufhellen.

Microsoft Xbox Elite Controller Series 2: Elite Black

Der Elite-Controller bietet noch mehr Annehmlichkeiten © Microsoft

Microsoft Xbox Elite Controller Series 2: Halo Infinite (Limited Edition)

Halo-Fans aufgepasst, das ist euer Must-have-Controller! © Xbox