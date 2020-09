Die Xbox Series S ist die technisch abgespeckte Version der Xbox Series X und kann von euch ab sofort bei den verschiedenen Händlern vorbestellt werden.

Allerdings habt Microsoft bereits in einer E-Mail dazu mitgeteilt, dass das Angebot der Xbox Series S begrenzt ist und Käufern dazu geraten, möglichst schnell zu sein. Möchtet ihr die Next-Gen-Konsole von Microsoft also direkt zum Launch in euren Händen halten, solltet ihr schnell vorbestellen. Ähnlich wie bei der PS5 kann die Xbox innerhalb von kürzester Zeit bei sämtlichen Händlern ausverkauft sein.

Xbox Series S vorbestellen: Preis und Release bei Amazon (Preorder)

Im Folgenden haben wir euch noch einmal die wichtigsten Infos bezüglich der Xbox Series S zusammengefasst.

Release-Datum: 10. November 2020

10. November 2020 Preis: 299,90 Euro für die Xbox Series S

299,90 Euro für die Xbox Series S Preis: 59,99 Euro für den neuen Xbox-Controller

Sollte die Konsole schnell ausverkauft sein, könnt ihr auf eine 2. Welle warten. Wir werden euch auf PlayCentral natürlich jederzeit auf dem Laufenden halten und euch benachrichtigen, sollten weitere Konsolen zum Vorbestellen zur Verfügung stehen.

Wenn ihr sie nicht bei Amazon vorbestellen möchtet, dann schaut doch bei anderen Onlinehändern wie Amazon, Otto oder MediaMarkt vorbei.