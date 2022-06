Die Ankündigung für die neue Erweiterung Dragonflight für World of Warcraft ist noch gar nicht so lang her. Im April dieses Jahres veröffentlichte Blizzard den cinematischen Announcement-Trailer zum neuen Add-on, ohne dabei einen Release-Zeitraum zu verraten.

Doch auf einmal ist die Erweiterung schon vorbestellbar und sogar ein Termin für Release steht. Was sagt die WoW-Community dazu und wann genau wird die Erweiterung veröffentlicht?

Kommt der World of Warcraft „Dragonflight“-Release zu übereilt?

Nach der Ankündigung vor zwei Monaten kommt der Start der Vorbestellung und die damit verbundene Veröffentlichung des Release-Zeitraums doch recht überraschend. Auf der offiziellen Website für die Vorbestellungen wird „Dragonflight“ für spätestens 31. Dezember 2022 angekündigt.

Hier ist „Dragonflight“ jetzt schon in drei verschiedenen Editionen mit verschiedenen Vorteilen und entsprechend auch zu verschiedenen Preisen vorbestellbar.

Allerdings macht sich Skepsis breit: Schon der neue Trailer ließ die WoW-Community etwas unterwältigt zurück. Einige wunderten sich nach der letzten Erweiterung Shadowlands über das jetzt vorgestellte Drachen-Thema. Viele waren enttäuscht von dem fehlenden Antagonisten oder gar der komplett fehlenden Lore.

Diese Antwort eines Users fasst die Stimmung auf Twitter zum neuen Trailer recht gut zusammen:

„Wo ist das Art-Team, das die vorherigen Trailer erstellt hat? Ich meine, kommt schon, Blizzard, das sieht aus, als hättet ihr eine kleine Agentur angeheuert, um die ganze Erweiterung zu bauen. Das veränderte Gameplay sieht gut aus, aber die neue Rasse und die gesamte Grafik sehen sehr schlecht aus. Aber das Schlimmste ist, dass es keine Lore gibt?“ Twitter – @AvlarOnur

Trotzdem freuen sich auch viele Mitglieder der Community in den Kommentaren über die neue spielbare Kombination aus Volk und Klasse, die damit verbundenen neuen Fähigkeiten und Möglichkeiten und all die anderen neuen Features.

Genaueres zum Inhalt des „Dragonflight“-Add-ons haben wir hier für euch zusammengefasst:

Was haltet ihr von der „Dragonflight“-Erweiterung für World of Warcraft? Schreibt es uns gern in die Kommentare!