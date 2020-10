Star Wars Squadrons: Internationale Test-Wertungen sind da, schneidet gut ab

Am 2. Oktober 2020 erscheint ein neues Star Wars-Spiel. Das ist dahingehend besonders, dass wir in Star Wars Squadrons in die Rolle eines respektive mehrerer Piloten gesteckt werden. Es ist ein First-Person-Weltraumkampfspiel, das uns die Kontrolle über die Raumschiffe gewährt und einiges abverlangt.

Star Wars Squadrons: Trailer zeigt mehr von der Singleplayer-Story

Die internationalen Test-Wertungen sind da. Die Entwickler des Titels dürfen sich im Schnitt über positive Rückmeldungen freuen.

Doch die Spieler müssen sich über eines im Klaren sein. Das Spiel wird kein Ausflug auf den hiesigen Ponyhof. Magazine wie The Verge beschreiben es als gut, aber sehr „hart“. So einen X-Wing zu steuern (neben anderen Raumschiffen), will also erst einmal gelernt sein.

Star Wars Squadrons: Internationale Test-Wertungen in der Übersicht

Twinfinite 90

Vandal 84

Game Informer 8,25

Jeuxvideo.com 80

Shacknews 8

IGN 8 (Singleplayer)

Hobby Consolas 79

GOGconnected 75

Press Start 7

GamesRadar+ 70

Der Metascore beläuft sich nun auf 78 Punkte, also ist das Spiel im oberen Mittelsegment angesiedelt. Trotz der Tatsache, dass es kein Vollpreisspiel ist, könnten sich also viele daran erfreuen.

