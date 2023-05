Um die Sache noch schwieriger zu machen, entspricht die Art, wie Nicolas Cage Dracula darstellt, so gar nicht der Ausarbeitung seiner Figur . Selbst wenn man seine Darbietung ironisch und als humorvollen Seitenhieb versteht, beißen sich Plot und Performance zu häufig, was es schwer macht, den eigentlich grandiosen Akt genießen zu können.

Obendrauf wird das ganze Paket mit netten Kampfeinlagen und extremer Brutalität , die Hand in Hand mit absurder Komik im Blutregen Walzer tanzt, abgerundet, was theoretisch für ein kurzweiliges, humorvolles und teilweise auch gruseliger Erlebnis im Kino sorgen könnte. Wenn diese Parts nicht höchsten 20 bis 30 Minuten des Films ausmachen würden.

Und genau hier liegt auch die größte Stärke des Films, denn man merkt Cage und auch Co-Star Nicholas Hoult , der den namensgebenden Protagonisten verkörpert, ihre Begeisterung beim Dreh an. Zudem ist der Twist, den klassischen Dracula in der modernen Welt wandeln zu lassen, recht verführerisch und sorgt immer mal wieder für interessante Momente.

Nun, die Antwort schockt schlimmer als von einem Pfahl im Herzen geweckt zu werden und das ganze Mausoleum voll zu bluten. Die Horror-Komödie, die offiziell am 25. Mai 2023 in den deutschen Kinos anläuft, macht nämlich wenig aus ihren Stärken und kittet ganz viel Hohlraum mit einer äußerst öden Paste aus lieblosen Ideen . Aber alles der Reihe nach…

Wenn es also heißt, dass ausgerechnet Nicolas Cage , der Meister des Overactings, in die Rolle des blutsaugenden Adligen schlüpft, dann ist es egal, dass der Film eigentlich „Renfield“ heißt und sich um den namensgebenden Gehilfen von Dracula dreht, denn wir hören schon gar nicht mehr zu. Was kann an einem Film, wo Cage Vlad III. Draculea spielt schon verkehrt sein?

Renfield: Nicolas Cage ist Graf Dracula (Filmkritik)

