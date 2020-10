Im Rahmen der YouTube Gaming Week in Japan hatten am 4. Oktober mehrere japanische YouTuber die Möglichkeit, die PS5 in den eigenen Händen zu halten und sich einen Eindruck der neuen Features zu verschaffen. Aus diesem Grund dringen derzeit zahlreiche neue Fakten und Informationen zu der Next-Gen-Konsole von Sony an die Öffentlichkeit.

„PS5-Lüfter sind nicht zu hören“

Besonders interessant für Spieler scheint vor allem die Kühllösung zu sein, die Sony bei der PlayStation 5 verbaut hat. Schließlich gibt es bei der PS4 Pro bis heute viel Kritik aufgrund der störenden Geräuschentwicklung.

Im März dieses Jahres erklärte Marc Cerny, Systemarchitekt der PS4 und PS5, dass die Next-Gen-Konsole eine Lösung für die Lautstärke mitbringen soll. Details dazu, wie Sony die PS5 genau leise halten möchte, gibt es bis heute allerdings nicht.

Doch anscheinend stehen die Zeichen wirklich sehr gut, dass die PS5 im November flüsterleise ausgeliefert wird. Dies berichtet unter anderem Dengeki Online in einem Erfahrungsbericht. So sei die PS5 selbst nach fast 80 Minuten Dauerbelastung noch immer so leise gewesen, dass die Lüfter nicht wahrgenommen wurden. Gespielt wurden während des Events unter anderem die beiden Launch-Titel „Astro’s Playroom“ und Godfall.

Berichtet wird weiterhin, dass die PS5 trotz Dauerbelastung und wärmeabgebenden Scheinwerfern, die die Location beleuchteten, nur leicht warm wurde.

Ebenfalls interessant ist der verfügbare SSD-Speicher der PS5. Einem auf Reddit gepostetem Bild nach zu urteilen, das angeblich die Speicherverwaltung der Konsole zeigt, fällt der zur Verfügung stehende Speicherplatz wohl recht gering aus.