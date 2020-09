Amazon hat am vergangenen Montag offiziell mitgeteilt, dass der Prime Day 2020 in Deutschland in diesem Jahr am 13. und 14. Oktober stattfinden wird. Im Rahmen des Shopping-Events profitieren alle Prime-Mitglieder von den Angeboten beim Prime Day, alle anderen Kunden kaufen auch in diesen zwei Tagen auf Amazon zum regulären Preis ein.

Termin für Amazon Prime Day 2020 bekannt, erste Angebote schon jetzt!

PS5 bald wieder bestellbar?

Den Prime Day hat Amazon unter anderem auch über den offiziellen Twitter-Account angekündigt. Daraufhin hat ein Nutzer unter dem entsprechenden Tweet die Frage gestellt, ob auch die PS5 während der 48-stündigen Aktion wieder vorbestellbar sein wird.

Denn derzeit ist die PlayStation 5 von Sony, die hierzulande am 19. November 2020 erscheint, komplett ausverkauft. Lediglich in der Nacht vom 16. auf den 17. September und am vergangenen Freitag, den 25. September konnte die Next-Gen-Konsole bislang vorbestellt werden.

Will this include ps5? — Vyredrac (@vyredrac) September 28, 2020

Doch aufgrund eines recht geringen Kontingents bei den verschiedenen Onlinehändlern wie Amazon, MediaMarkt, Saturn und Otto und einem gewaltigen Ansturm seitens der Spieler war die PS5 innerhalb von nur wenigen Minuten komplett ausverkauft. Ob vor dem Release noch einmal neues Kontingent zur Verfügung gestellt wird, ist völlig ungewiss. Besonders gut stehen die Zeichen dafür allerdings nicht. Wer bislang keine Konsole ergattern konnte, der hat seine Chance wohl erst einmal vertan.

PS5 wieder zum Prime Day verfübar?

Amazon antwortete zwar auf die Frage des Twitter-Nutzers, doch Neuigkeiten bekommen wir leider nicht präsentiert. In der Antwort heißt es lediglich:

„Hallo! Alle Details zu dem Release einschließlich des verfügbaren Inventars findest du auf der Artikelseite. Derzeit liegen keine weiteren Updates vor. Bitte lasse uns wissen, ob wir dir anderweitig helfen können.“

Wir haben Amazon ebenfalls kontaktiert, um zu erfahren, wie es um weiteres Kontingent der PS5 vor dem Release im November steht. Doch auch wir bekamen leider nur eine Standard-Antwort.

„die Xbox Series X/S oder PlayStation 5 kann ab 22. September 2020 auf Amazon.de vorbestellt werden. Wenn Sie sich registriert haben, um E-Mail-Updates über den Launch zu erhalten, senden wir Ihnen eine automatische E-Mail. Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen Informationen weiterhelfen konnte. Wir freuen uns, Sie bald wieder bei Amazon.de begrüßen zu dürfen.“

Es bleibt also nur die Hoffnung, dass die PS5 in Kürze noch einmal vorbestellbar sein wird. Klar ist aber schon jetzt, dass nicht alle Spieler direkt mit einer der neuen Sony-Konsolen versorgt werden können.