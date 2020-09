PS5 – Mysteriöser Anschluss entpuppt sich als K-Slot

Vor wenigen Tagen berichteten wir über einen mysteriösen Anschluss, der auf der Rückseite der PS5 vorzufinden ist. Bis dato hatte Sony noch nicht darüber gesprochen und die Community konnte nur mutmaßen, wobei es sich hier wohl handeln würde.

Um euch noch mal ins Gedächtnis zu rufen, um welchen Anschluss es sich hierbei handelte, schaut am besten auf das nachfolgenden Bild:

© Playstationing

PS5-Mysterium ist nicht so mysteriös

Bislang nahm ein Großteil der Community an, dass es sich womöglich um einen Kensington Secury Slot handeln könnte, kurz K-Slot. Das ist ein Anschluss, den moderne Laptops heutzutage recht häufig mitbringen. Mit dieser Vorrichtung lässt sich die Hardware gegen Diebstahl schützen.

Und tatsächlich ist es am Ende auch genau jene Vorrichtung für das Schloss, wie jetzt bestätigt werden konnte. Wenn ihr eine PS5 irgendwo ausstellen möchtet, beispielsweise auf einem Event, kann sie ganz einfach mit einem zusätzlichen Schloss, das nicht in der Packung der PS5 enthalten ist, an Ort und Stelle angeschlossen werden.

Alle weiteren Ports auf der Rückseite:

2x USB-A-Port (bis zu 10 Gbit/s)

Ethernet

HDMI 2.1

Stromanschluss

und der K-Slot

Was sagt ihr zu diesem kleinen Detail? Würdet ihr eure PS5 gegen Diebstahl sichern wollen oder kommt das für euch sowieso nicht infrage? Ist die Frage, ob man so ein Schloss auch bei sich im heimischen Wohnzimmer anbringen würde. Wohl eher weniger. Aber was meint ihr? Schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare! Mehr News zur PS5 findet ihr auf PlayCentral.de.