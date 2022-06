PS Plus: Upgrade auf Extra & Premium – Kann ich mein aktuelles Abo wechseln?

Seit Ende Juni 2022 teilt sich Sonys bezahlpflichtiger Service PlayStation Plus in drei unterschiedliche Stufen auf. Damit die Verwirrung zu Beginn nicht zu groß ist und ihr einen Überblick der drei Abo-Modelle erhaltet, haben wir euch in diesem Beitrag eine Liste mit allen wichtigen Informationen erstellt.

Außerdem verraten wir euch hier, welche Spielebibliotheken in PS Plus Extra und Premium enthalten sind.

Wie funktioniert der Wechsel des Abo-Modells?

Eine weitere Frage, die ihr euch stellen könntet, betrifft die Möglichkeit das jeweils ausgewählte Abo-Modell zu wechseln. Kann ich meinen Mitgliedschaftstarif wechseln?

Besitzt ihr PS Plus Essential, also im Grunde das „normale“ Abo von PS Plus, könnt ihr jederzeit um PlayStation Plus Extra oder Premium erweitern. Erwerbt dafür einfach eine Mitgliedschaft auf einer der beiden höheren Stufen. Ihr zahlt dann nur eine anteilige Gebühr, um eure Zahlungen für den Rest des bezahlten Mitgliedschaftszeitraums auf die Höhe des neuen Tarifs anzupassen.

Funktioniert ein Downgrade bei PS Plus Extra & Premium?

Möchtet ihr von eurem aktuellen zu einem niedrigeren Tarif wechseln, meldet ihr euch auf der Seite für Kontoeinstellungen im PlayStation Network an und wählt den Abonnements-Reiter aus. Hier könnt ihr euren PS Plus-Mitgliedschaftstarif verwalten. Ab dem nächsten Zahlungstermin wird eure Mitgliedschaft auf einem niedrigeren Tarif fortgesetzt.

Fazit: Upgrade ja, Downgrade nein

Zusammengefasst könnt ihr also jederzeit auf ein höheres Abo-Modell von PS Plus wechseln, zahlt dann aber auch für die verbleibende Laufzeit des Abos den jeweils höheren Preis.

Deshalb solltet ihr euch im Vorfeld genau überlegen, ob ihr wirklich PS Plus Extra oder Premium benötigt, denn ein direkter Downgrade ist nicht möglich. Alternativ könnt ihr auch warten, bis eure Mitgliedschaft abgelaufen ist und dann zum Testen für ein oder zwei Monate Extra oder Premium ausprobieren.

Noch viel wichtiger ist aber die Info, dass ein Downgrade des PS Plus-Abos offensichtlich nicht möglich ist. Zwar könnt ihr euch für einen anderen Tarif entscheiden, dieser wird aber erst dann aktiv, wenn das derzeitige Abo ausläuft.

Habt ihr also beispielsweise ein Abo für PS Plus Premium über 12 volle Monate abgeschlossen oder seid von Essential auf Extra/Premium umgestiegen, könnt ihr nicht einfach zurück wechseln. Einmal abgeschlossen, zahlt ihr den vollen Preis für den jeweiligen Zeitraum.

Hinweis: Ist ein Downgrade eurer Mitgliedschaft abgeschlossen, verliert ihr zum Start des neuen Abrechnungszeitraums Zugriff auf die exklusiven Vorteile des vorherigen Mitgliedschaftstarifs.