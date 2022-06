Mit PS Plus Premium könnt ihr gratis Trophäen sammeln

Der Start des neuen PS Plus steht kurz bevor. Ab dem 23. Juni steht der neue, in drei Stufen unterteilte Aboservice zur Verfügung. All jene, die sich für ein Abo der Stufe Premium entscheiden, können dann neben den Spielen für PS4 und PS5, sowie den Klassikern der PS1, PS2 und PS3 auch die zeitlich begrenzten Testversionen bestimmter Spiele starten.

Sony bietet hier eine Liste von Spielen an, die ihr für 2-5 Stunden ausprobieren könnt. Es handelt sich dabei allerdings nicht um spezielle Demos, sondern um die Vollversionen. Da ihr euren Fortschritt sichern und in die gekaufte Vollversion mitnehmen könnt, dürften sich Trophäenjäger*innen besonders freuen.

PS Plus Premium: Trophäen im Testzeitraum verdienen

Während ihr die Vollversionen mit PS Plus ausprobiert, könnt ihr nämlich ganz regulär Trophäen verdienen und behaltet diese auch, wenn der Testzeitraum abgelaufen ist. Während die kurze Zeit von regulär zwei, in Ausnahmefällen fünf Stunden nicht für die begehrte Platin-Trophäe reichen dürfte, können dennoch einige Erfolge verdient werden.

Gerade zu Beginn eines Spiels gibt es oft einige leicht zu verdienende Trophäen, etwa für erste Matches, abgeschlossene Levels und ähnliches.

Genau diese dürften Trophäenjäger*innen besonders in den Fokus nehmen. Dabei wird eine gute Planung genauso wichtig sein wie das nötige Geschick am Gamepad, um möglichst schnell möglichst viele Herausforderungen zu meistern.

PS Plus Premium & Extra: Liste aller Spiele im neuen PlayStation-Service

Hier könnt ihr euer Glück versuchen

Zum Launch des neuen Abos stehen insgesamt 12 verschiedene Spiele zur Verfügung. Die meisten davon könnt ihr zwei Stunden ausprobieren, umfangreichere Titel wie Horizon Forbidden West oder Cyberpunk 2077 sogar fünf. Gerade bei Letzterem kommt ihr in zwei Stunden kaum über die Einführung hinaus. Hier die gesamte Liste:

Biomutant

Cyberpunk 2077

Elex 2

Farming Simulator 22

Horizon Forbidden West

Hot Wheels Unleashed

LEGO City Undercover

MotoGP 22

The Cruel King and the Great Hero

Tiny Tina’s Wonderland

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

WWE 2K22

Habt ihr euch schon für eine Stufe bei PS Plus entschieden? Welche Vorteile waren für eure Wahl entscheidend? Lass es uns in den Kommentaren wissen!