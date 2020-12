GTA Online: Weihnachten 2020 – Der Schnee ist endlich da!

„Besser spät als nie“, dachte sich in diesem wohl Entwickler Rockstar Games bezüglich des Wintereinbruchs in GTA Online. Im vergangenen Jahr konnten sich Spieler bereits am 20. Dezember mit Schnee vergnügen, der sich wie eine weiße Decke über die gesamte Spielwelt gelegt hatte. Doch nun hat der Winter in Los Santos endlich Einzug erhalten und Spieler können mit ihren Fahrzeugen wieder über die glatten Straßen rutschen sowie sich in eiskalten Schneeballschlachten bekämpfen.

Wie lange bleibt der Schnee in GTA Online?

Im Jahr 2019 schneite es ab dem 20. Dezember, während es am 25. Dezember wieder taute und der Schnee in „GTA Online“ entfernt wurde. Am 31. Dezember 2019 gab es allerdings einen erneuten Wintereinbruch, der bis zum 6. Januar 2020 andauerte.

Zeitplan Winterwetter in „GTA Online“ 2019/2020:

Schneefall: 20. bis 25. Dezember 2019

20. bis 25. Dezember 2019 Tauwetter: 25. bis 31. Dezember 2019

25. bis 31. Dezember 2019 Schneefall: 31. Dezember 2019 bis 6. Januar 2020

Wann der Schnee in diesem Jahr wieder verschwinden wird, kann zwar nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden, doch ihr könnt euch grob an den aufgezählten Daten von 2019/2020 orientieren. In jedem Fall solltet ihr die Winter-/Weihnachtszeit in „GTA Online“ nutzen, da die weiße Pracht, besonders bei Nacht, eine ganz besondere Atmosphäre hervorruft und für viele Spieler in Deutschland wohl die einzige Möglichkeit bietet, eine Schneeballschlacht zu erleben – wenn auch nur virtuell.

Weihnachten in Los Santos

Wer sich über die Festtage in „GTA Online“ einloggt, wird wohl auch 2020 wieder mit zahlreichen Geschenken und entsprechender Deko dafür belohnt. Gefreut werden darf sich entsprechend über geschmückte Weihnachtsbäume, die überall in Los Santos verteilt stehen, inklusive der CEO-Büros und Appartements.

Loggt ihr euch heute am 22. Dezember in „GTA Online“ ein, erhaltet ihr diese Geschenke:

Festliche Maske

Feuerwerkabschussgerät

20 x Feuerwerksraketen

Volle Snacks

Volle Panzerung

25x Haftbomben

25x Granaten

5x Annäherungsminen

10x Molotovcocktails

Vehicle Livery

Roter Bleeder Festive Sweater

Grüner Cluckin‘ Festive Sweater