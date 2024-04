GTA 6: Wird Jason von Troy Baker gesprochen? Fans stellen Vermutung auf

Obwohl wir Anfang Dezember letzten Jahres bereits den ersten Trailer zu GTA 6 serviert bekommen haben, sind bis heute viele Fragen ungeklärt. Neben dem offiziellen Releasetermin und der Map sind vor allem die Synchronsprecher hinter den beiden Protagonisten Lucia und Jason besonders interessant. Bis heute ist es aber tatsächlich ein sehr gut gehütetes Geheimnis, wer wirklich hinter den Rollen steckt.

Kein Wunder also, dass Fans eigene Theorien aufstellen und dabei einige bekannte Namen in den Ring werfen, bei denen die Rolle ihrer Meinung nach perfekt passen würde.

Vermutet wird unter anderem, dass der legendäre Synchronsprecher Troy Baker den Charakter Jason in GTA 6 spricht.

GTA 6: Wer spricht Jason?

In einem kürzlich geführten Interview sprach Troy Baker, der am besten für seine Rolle als Joel in The Last of Us bekannt ist, über die Behauptungen, dass er Jason in GTA 6 spricht.

„Er sagt ein Wort! Er sagt ‚vertrauen‘. Das dort ist eine Lektion in Wahrnehmung – die Leute denken und nehmen einfach automatisch an. Ich möchte, dass dieser Kerl, wer auch immer es ist, Anerkennung für seine Arbeit bekommt, denn ich bin sicher, sie wird großartig sein.“

Als Troy Baker in dem Interview das Wort „Trust“ ausspricht, spricht er in einer deutlich höheren Tonlage, wodurch es unmöglich ist, dies mit der Szene aus dem Trailer zu vergleichen.

Im Anschluss sprach der Sprecher über das schiere Niveau der Arbeit, die bei Rockstar Games in die Schauspielerei fließt. Spiele wie GTA 5 oder Red Dead Redemption 2 verfügen über unzählige Skripte, wodurch Synchronsprecher bei großen Rollen viele Monate, wenn nicht sogar Jahre, mit ihrer Arbeit beschäftigt sind. Deshalb sei es etwas ganz besonderes, wenn man eine Hauptrollen in einem GTA-Ableger erhält.

Wir können wohl davon ausgehen, dass Baker in dem Gespräch die Wahrheit sagt und möglicherweise ein bislang eher unbekannter Synchronsprecher die Rolle von Jason verkörpern wird.

