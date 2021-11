GTA 6 – Take Two und Rockstar Games lassen uns zappeln, bewusst!

Die Köpfe über Rockstar Games haben sich jetzt offiziell zu einem möglichen GTA V-Nachfolger geäußert und die Aussage ist vielversprechend wie zwiespältig. Denn auf der einen Seite bestätigt sie uns, was in Insiderkreisen schon lange geschriebenes Gesetz ist. GTA 6 wird mit Sicherheit kommen.

Die Frage ist nur, wann erscheint GTA 6? Wie lange müssen wir noch auf den Titel warten? Die Fans sind bald seit einem Jahrzehnt mit GTA V und GTA Online beschäftigt, aber der Wunsch nach einem waschechten Nachfolger ist dennoch sehr groß. Das Problem ist nur, dass uns die Verantwortlichen bewusst zappeln lassen.

Take Two spricht über GTA 6

Harry Strauss Zelnick, Chef von Take Two (Mutterkonzern von Rockstar Games), hat sich nun gegenüber ein paar Analysten während der Jefferies Virtual Global Interactive Entertainment Conference zu Wort gemeldet.

Er hat allem voran über James Bond gesprochen und vergleicht erfolgreiche Marken mit dem langanhaltenden Erfolg der Kinofilmreihe. Die hauseigenen Franchise wie Grand Theft Auto werden also auf eine Stufe mit Bond gestellt, was bedeutet, dass es ein unsterbliches Franchise sein kann.

„Es gibt nur sehr wenige Unterhaltungsfranchise, die in diese Kategorie fallen, aber sie existieren. Und ich denke, GTA ist eines von ihnen. […]“

Er hat allerdings die Befürchtung, dass bei der „Annualisierung mit Titeln, die nicht dem Sportgenre angehören, das geistige Eigentum verbrennt“, auch wenn es gut wäre und eine Nachfrage bestehe.

Deshalb legen sie solche Titel absichtlich auf Eis. Sie legen diese Titel „absichtlich zur temporären Ruhe, um ein besonderes Gefühl zu schüren, das es schließlich zu einem besseren Ereignis macht“, wenn diese dann neu veröffentlicht werden.

Das deutet auf „GTA 6“ und den Umstand, dass Take Two absichtlich mit dem Launch eines solchen Titels wartet. Ein Bond-Film komme „immerhin auch nicht im Monatsrhythmus“.

GTA 6: Entwicklung sei ein riesiges Durcheinander mit vielen Problemen

GTA-Releasezeiträume werden größer

Dabei ist Strauss Zelnick ein alter Hase im Business. Schon 2012 meinte er, dass es „zu viel wäre, wenn jedes Jahr ein Grand Theft Auto“ erscheine. „GTA 5“ erschien daraufhin rund ein Jahr später am 17. September 2013, was mittlerweile über acht Jahre zurückliegt. Zuvor wurde GTA-Spiele häufiger veröffentlicht, wie wir hier am Beispiel erkennen:

GTA 3 – Release in 2002

GTA Vice City – Release in 2002

GTA San Andreas – Release in 2004

GTA 4 – Release in 2008

Doch die Zeitspanne zwischen den Games vergrößert sich. Wo wir zuvor maximal vier Jahre auf einen GTA-Titel gewartet haben, sind es in puncto „GTA 6“ schon über acht Jahre. So hat sich die damalige Ansicht von Zelnick scheinbar nicht geändert, im Gegenteil.

Red Dead Redemption 3 kommt!

Gegenüber den Analysten verrät Zelnick, dass Red Dead Redemption ebenfalls so ein Kandidat wäre. Diese Reihe wird also definitiv auch weiter verfolgt, auch wenn wir hier wohl ebenfalls eine lange Pause erwarten dürfen. Bis ein „Red Dead Redemption 3“ erscheint, könnten also noch so einige Jahre ins Land ziehen.