FromSoftware: Nächster Titel schon fast fertig, weitere in Arbeit

Kaum ein Studio dürfte aktuell bei Fans und Presse gleichermaßen gut dastehen wie FromSoftware. Die japanischen Entwickler*innen haben mit Elden Ring erst kürzlich einen heißen Anwärter auf das Spiel des Jahres geliefert und erfreuen sich seither einer gesteigerten Popularität.

Obwohl „Elden Ring“ erst seit Ende Februar auf dem Markt ist, scheint die Wartezeit auf den nächsten Titel des Studios nicht mehr allzu lange auf sich warten zu lassen, wie Präsident und Director Hidetaka Miyazaki in einem Interview verraten hat.

Das Interview stammt vom japanischen Magazin 4Gamer. Hier war Miyazaki schon 2018 zu Besuch und gab bekannt, dass sich insgesamt drei Spiele bei FromSoftware in Entwicklung befinden. Einer davon war Sekiro: Shadows die twice, ein weiterer stellte sich als „Elden Ring“ heraus.

Angesprochen auf den dritten, noch unangekündigten Titel, antwortet Miyazaki:

„Ja, die Entwicklung befindet sich derzeit in der Endphase.“

Die Information kommt ein wenig überraschend, immerhin ist „Elden Ring“ erst seit ein paar Monaten auf dem Markt. Scheinbar können wir uns aber schon bald auf eine Ankündigung freuen. Miyazaki ist an dem Projekt allerdings wohl nicht selbst beteiligt.

Im nächsten Satz bestätigt er dafür, dass er selbst schon an einem neuen Spiel arbeitet:

„Ich arbeite bereits an meinem nächsten Titel als Director, daher möchte ich nicht zu viel verraten… Mittel- bis langfristig würde ich gerne an einer abstrakteren Fantasy arbeiten als alles, was wir bisher gemacht haben.“