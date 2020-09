Animal Crossing New Horizons: Das Herbst-Update steht in den Startlöchern

Es dürfte wohl nicht mehr allzu lange dauern, bis das große Herbst-Update für Animal Crossing: New Horizons erscheint. Wie Nintendo nun anteaserte, wartet der neue Patch sogar schon hinter der nächsten Ecke auf uns, gemeinsam mit einigen coolen Inhalten.

Baldiges Herbst-Update für Animal Crossing New Horizons

Bereits im Juli kündigte Nintendo das herbstliche Update für ACNH an, anschließend war es ruhig um neue Informationen geworden. Jetzt teilten die Entwickler jedoch einige Neuigkeiten zu neuen Gratis-Patches für bestehende Nintendo Switch-Spiele auf der kanadischen Website des Unternehmens.

Animal Crossing New Horizons startet Eichel- und Zapfen-Saison: Alle neuen Rezepte im Herbst

Darunter ist auch die kommende Saison für New Horizons, denn nachdem die Sommer-Updates alle veröffentlicht worden sind, wartet schon die nächste große jahreszeitliche Veränderung in dem Spiel auf uns.

„Es ist Zeit, die Herbstsaison im Spiel Animal Crossing: New Horizons zu feiern – was bedeutet, dass ein weiteres kostenloses Update um bereit steht. Bereite dich auf saisonale Events und Aktivitäten im Spiel sowie auf einige gruselige Tricks und Leckereien vor!“

Mit diesem Teaser wurden wir bereits im Sommer auf Halloween in ACNH vorbereitet.

© Nintendo

Was genau erwartet uns in dem neuen Patch? Klar sollte sein, dass auch in Animal Crossing Halloween gefeiert wird und uns dafür die passenden Events und Gegenstände zur Verfügung gestellt werden. Die Betonung liegt hierbei auf dem Plural. Anscheinend erwartet uns mehr als nur ein Ereignis und einige neue schaurige Objekte zum Dekorieren eurer Insel.

Einen Release-Termin für das neue Update gibt es zwar noch nicht, in den nächsten Tagen sollte allerdings ein erster Trailer folgen und spätestens mit dem beginnen Oktober die finale Veröffentlichung der herbstlichen Inhalte.