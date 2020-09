Genau wie bei der PS5 könnt ihr den Speicherplatz der Xbox Series X (1 TB) und Xbox Series S (512 GB) durch eine SSD erweitern, die im Heck der jeweiligen Konsole eingesteckt wird. Microsoft setzt dabei auf eine proprietäre Erweiterungskarte von Seagate, deren Preis bislang von Microsoft nicht offiziell bekannt gegeben worden ist. Doch bereits im Vorfeld wurde gemunkelt, dass dieser wohl nicht sonderlich günstig ausfallen wird.

Der Preis der Expansion Card

Nun ist der Preis für die offizielle Speichererweiterung von dem Händler SmythsToysUK (via Twisted Voxel) verraten worden. Demnach wird die 1 TB große Expansion Card £159.99 kosten, was umgerechnet rund 175 Euro sind.

© Microsoft

Zwar habt ihr zusätzlich die Möglichkeit andere externe Festplatten an die beiden kommenden Microsoft-Konsolen via USB anzuschließen. Doch in diesem Fall können darauf keine Spiele installiert werden, die von den speziellen Features der neuen Xbox-Konsole profitieren bzw. für die neuen Konsolen optimiert worden sind.

Diese Spiele müssen auf der internen SSD oder eben auf der Erweiterungskarte von Seagate installiert werden. Lediglich abwärtskompatible Xbox One, Xbox 360 und Original Xbox-Spiele können auf externen Festplatten installiert werden. Diese müssen zudem mindestens den USB 3.1 Standard unterstützen.

Microsoft wird die Xbox Series X und Xbox Series S am 10. November 2020 veröffentlichen.