Der Startschuss für die Vorbestellungen der Xbox Series S ist gefallen. Ab sofort kann die Konsole bei den gängigen Onlinehändlern vorbestellt werden! Hier gelangt ihr zur Produktseite auf MediaMarkt:

Warum die Xbox Series S vorbestellen? Wie bei jedem Konsolen-Launch rennen die Fans den Elektronikfachhändlern die Türen ein. Wenn ihr also beim MediaMarkt um die Ecke vorbeiseht und ihr nicht rechtzeitig vor Ort seid, könnte es sein, dass ihr den Weg ganz umsonst auf euch genommen hat.

Das ist natürlich ärgerlich, weshalb Läden wie die Handelskette MediaMarkt die Xbox Series S digital im Vorverkauf anbieten. Ihr müsst nichts weiter tun, als den Onlineshop einen Besuch abstatten und die Konsole in wenigen Schritte vorab zu bestellen.

Lasst euch auch hier allzu viel Zeit, da die produzierte Stückzahl in Gänze begrenzt ist. Es ist also völlig unbekannt, wie viele Konsolen in diesem Jahr herausgegeben werden. Es kann sein, dass nicht alle eine Xbox Series S direkt zum Release in den eigenen Händen halten.

Deshalb empfiehlt es sich direkt zum Start der Preorder-Phase schnell zuzugreifen, wenn ihr einer der Ersten sein möchtet.

Xbox Series X-Preis und Release bei MediaMarkt (Preorder)

Es folgen ein paar wichtige Daten zur neuen Xbox Series S. Wie viel kostet die Xbox Series S und wann erscheint die Konsole genau? Diesen Preis zahlt ihr:

Release-Datum: 10. November 2020

10. November 2020 Preis: 499 Euro für die Xbox Series X

499 Euro für die Xbox Series X Preis: 299 Euro für die Xbox Series S

299 Euro für die Xbox Series S Preis: 59,99 Euro für den neuen Xbox Series S-Controller

Denkt dran, dass ihr dank Vorbestellung nicht lange im Geschäft anstehen müsst. Und wenn ihr sie nicht bei MediaMarkt vorbestellen möchtet, dann schaut doch bei Otto, Amazon oder Saturn vorbei.

© Microsoft