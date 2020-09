Starfield – Bilder-Leak: Sieht so das neue Sci-Fi-Spiel aus?

Ein brandheißer Bilder-Leak zu Starfield hat uns erreicht. Aktuell wird heftig spekuliert, ob die nachfolgenden Bilder nicht das neue „Starfield“ von Bethesda zeigen. Wenn dies der Wahrheit entsprechen sollte, sind das die allerersten Eindrücke zum Spiel.

Allzu viele Infos gibt es bislang noch nicht zu und vor allem keine Bilder. Mehr als den kurzen Teaser-Trailer von der E3 2018 hat Bethesda noch nicht gezeigt.

Dieser Short-Teaser zeigte lediglich ein wenig CG-Gedöns mit ein wenig Science Fiction und Weltraum, und der darauf schließen ließ, dass es wohl ein spaciges Abenteuer wird. Aber wie sieht das Spiel am Ende aus? Im Grunde wissen wir es bis heute nicht.

Starfield: Leak soll Bilder vom Spiel beinhalten

Nun sind drei Bilder ins Netz gelangt, die allesamt das Weltraumabenteuer aufzeigen sollen. Die Bilder sind einfach auf Imgur aufgeploppt. Demnach ist es völlig unklar und im Grunde auch nicht sehr wahrscheinlich, dass dies der Wahrheit entspricht.

Wir werfen dennoch einen Blick auf die Bilder und schauen, wie authentisch sie sein könnten:

© Imgur/GSWTkHn

© Imgur/GSWTkHn

© Imgur/GSWTkHn

Eines der Bilder zeigt so etwas wie ein Raumschiff. Ergibt durchaus Sinn in einem Spiel namens „Starfield“, das voll auf Sci-Fi getrimmt wird. Ein weiteres Bild ist da sogar noch spannender. Es zeigt wohl den Hauptcharakter in der Third-Person-Sicht. Der Astronaut steht wohl auf oder vor einer Raumstation. Und auf dem 3. Bild sehen wir sogar das Benutzerinterface, das einen Sauerstoff- und Kohlendioxidmesser mitbringt. Daneben gibt es außerdem so etwas wie ein Gravitationsmesser.

Es kann sich natürlich um Bilder von eine Hobby-Künstler halten. In jedem Fall könnte der Artstyle jedoch gut zum Spiel passen. Es wirkt im Grunde so, wie man es von der Idee Bethesdas erwarten würde.

Ein wichtiger Hinweis, wieso eines der Bilder authentisch erscheint, ist tatsächlich das UI. Es stimmt mit dem Artstyle auf der offiziellen Webseite des Spiels überein.

Ist es also doch ein authentischer Leak oder ein sehr gut gemachter Fake? Das werden wir erst erfahren, wenn Bethesda den Titel im Detail vorstellt. Bis dahin dürfen wir weiter mutmaßen.

Was meint ihr, sind das echte Bilder von Starfield oder hat sich da ein Künstler einen Streich überlegt?