Sechseckiges Teilstück für Steinsockel – Resident Evil 4 Remake – Wo finde ich die 3 Steinfliesen?

In Resident Evil 4 Remake gibt es südwestlich vom See einen Holzsteg, bei dem Leon das erste Mal in das Boot steigt, sobald er den Benzinkanister gefunden hat. Außerdem befindet sich an dieser Stelle ein Steinsockel, in den mehrere sechseckige Steinfliesen eingesetzt werden wollen. Solltet ihr nicht wissen, was hier genau zu tun ist oder nicht alle Steinfliesen finden, helfen wir euch in den folgenden Zeilen bei der Lösung.

Hinweis: Sobald ihr die Kirche betreten habt, gibt es kein Zurück mehr. Deshalb solltet ihr dieses Rätsel im Vorfeld lösen.

Fundorte der 3 Sechseckigen Teilstücke

Insgesamt passen sieben sechseckige Steinfliesen in den Steinsockel. Zum Glück sind vier bereits vorgegeben, weshalb ihr euch lediglich auf die Suche nach Teilstück A, B und C begeben müsst.

Das Sechseckige Teilstück A findet ihr im Steinbruch direkt beim Händler in einer Truhe. Hier kommt ihr im Laufe der Handlung sowieso vorbei, weshalb ihr das Teilstück einfach nebenbei in euer Inventar wandern lassen könnt.

© Capcom/PlayCentral.de © Capcom/PlayCentral.de

Das Sechseckige Teilstück B findet ihr im nördlichen Bereich der Fischfarm in einer Truhe. Wir haben euch auf der Karte den genauen Fundort markiert.

© Capcom/PlayCentral.de © Capcom/PlayCentral.de

Das Sechseckige Teilstück C findet ihr ganz im Norden der Karte in der Kleinen Höhle mit Schrein, die ihr nur mit dem Boot durch einen unterirdischen Tunnel erreicht. Direkt neben dem runden Schlüssel, bei dem ihr die richtigen drei Symbole wählen müsst, steht eine Schatulle mit dem gesuchten Gegenstand im Inneren.

© Capcom/PlayCentral.de © Capcom/PlayCentral.de

Rätsel mit Steinsockel lösen

Sobald ihr alle drei Steinfliesen gefunden habt, reist ihr zurück zu dem Steinsockel. Das wird erst dann der Fall sein, sobald ihr das Seemonster besiegt habt. Nach dieser Stelle im Spiel könnt ihr mit dem Boot frei den See und die nähere Uferregion erkunden. Kehrt also an den Steg zurück, bei dem ihr das Boot mit dem Benzinkanister aufgefüllt habt.

Hier befindet sich der Steinsockel. © Capcom/PlayCentral.de

Lauft jetzt zu dem Steinsockel und setzt alle drei Steinfliesen ein. Im Anschluss gilt es ein kleines Rätsel zu lösen. Hierbei lassen sich immer nur drei Steinfliesen gleichzeitig bewegen. Das Ziel ist, dass alle sieben Steinfliesen ein einheitliches Bild darstellen. Um dies zu erreichen, benötigt ihr wahrscheinlich ein wenig Zeit. Mit etwas Geduld und unserer Hilfe ist aber auch dieses Puzzle recht schnell gelöst.

© Capcom/PlayCentral.de © Capcom/PlayCentral.de