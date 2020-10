PS5-Teaser von Burger King deutet auf Benutzerinterface – Reveal bald?

Heute gibt es eine Meldung der etwas anderen Art. Es gibt Neuigkeiten zur PS5 von … Burger King? Ja. Ihr hört richtig. Der Social-Media-Kanal von Burger King hat vor wenigen Stunden ein neues Video geteilt mit einem entsprechenden PS5-Teaser.

Den kleinen Teaser seht ihr hier. Der blaue Strahl, der aus der Tüte scheint, dürfte relativ selbsterklärend sein:

Was zeigt der PS5-Teaser von Burger King?

Allem voran teasert das Video eine Ankündigung, die wohl am 15. Oktober 2020 abgehalten wird. Doch es gibt noch einen kleinen Hinweis.

Findige Ohren werden es wahrscheinlich direkt rausgehört haben. Wenn das Burger King-Maskottchen die Papiertüte öffnet, in der sich verspielt, wie die Marketingagentur von Burger King eben ist, eine PS5 befindet, ertönt ein ganz spezifischer Ton.

PS5: SteelSeries Arctis 7P Wireless im Test – Perfekter Sound für die PlayStation 5?

Dieser Sound könnte mit dem Benutzerinterface zusammenhängen, denn ein ganz ähnlicher Sound ist kürzlich im Netz aufgetaucht. Hierbei handelte es sich um einen Leak, der das User-Interface auditiv untermalt.

Werden wir am 15. Oktober 2020 also erstmals das neue Benutzerinterface der PS5 zu Gesicht bekommen? Es ist sehr wahrscheinlich.

Vielleicht möchten sie hier auch auf eine Aktion hinweisen, die in der Zukunft folgt, bei der die Teilnehmenden eine PS5 gewinnen können. Voraussichtlich werden wir es schon in wenigen Tagen erfahren, also habt noch ein wenig Geduld.

Alle Infos zur PS5 erhaltet ihr hier und alles Wissenswerte zum Vorbestellen der neuen Sony-Konsole gibt es in der nachfolgenden Übersicht:

PS5 vorbestellen: Derzeit ausverkauft – So sieht es bei Amazon, MediaMarkt & Otto aus