PS5 über PlayStation Direct kaufen: Werkverkauf im deutschen PS Store startet heute

Die PS5 ist weiterhin schwer zu bekommen, da das verfügbare Angebot einer riesigen Nachfrage gegenübersteht. Doch passend zum Weihnachtsgeschäft 2021 hat Sony auch in Deutschland den Direktvertrieb für die verschiedenen Hardware-Produkte sowie Spiele in physischer Form via PlayStation Direct veröffentlicht.

Da die offiziellen PlayStation-Produkte im Store zur unverbindlichen Preisempfehlung von Sony angeboten werden, während andere Händler wie Amazon, Otto oder MediaMarkt die UVP meistens unterbieten, dürfte der Kauf dort aber für den Großteil der Spieler*innen weniger verlockend ausfallen.

Sony startet PlayStation Direct in Deutschland

Es gibt allerdings einen guten Grund, weshalb ihr dem PlayStation Store dennoch einen Besuch abstatten solltet. Schließlich soll hier in Kürze auch die PS5 mit Laufwerk sowie in der Digital Edition angeboten werden.

Seid ihr PlayStation Plus-Mitglied und meldet euch mit dem entsprechenden Konto im Store an, müsst ihr keine Versandkosten zahlen. Andernfalls fallen 3,99 Euro beziehungsweise 5,99 Euro bei einer Expresslieferung an.

Wann wird die PS5 via PS Direct verfügbar sein? Zwar ist bislang nicht bekannt, ab wann die PS5 im PlayStation Store verfügbar sein wird, wir werden euch aber hier auf PlayCentral.de auf dem Laufenden halten.