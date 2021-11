PlayStation-Aktion bei MediaMarkt: PS4- & PS5-Spiele reduziert

In der kommenden Woche findet weltweit der Black Friday statt, in dessen Rahmen zahlreiche Händler lokal in ihren Märkten und Filialen aber auch in Onlineshops unzählige Angebote, Deals und Schnäppchen anbieten. Bei dieser Aktion dürften auch die meisten Spieler auf ihre Kosten kommen. Erwartet werden unter anderem lohnende Rabatte auf Spiele, Multimedia-Produkte und mehr.

Hinweis: Alle Deals zum Black Friday 2021 bei Otto, MediaMarkt, Amazon und Co. findet ihr in unserem umfangreichen Übersichtsartikel.

PlayStation-Aktion: Black Week Highlights bei MediaMarkt

Nun hat MediaMarkt weitere frühe Angebote zum nahenden Black Friday in seinem Onlineshop freigeschaltet. Besonders interessant ist hierbei die PlayStation-Aktion, bei der zahlreiche PS4- und PS5-Spiele sowie offizielles Zubehör im Preis reduziert angeboten wird.

Zu den Highlights der Aktion gehören die drei PlayStation-Titel Ratchet & Clank: Rif Apart (PS5), The Last of Us Part 2 (PS4) und Ghost of Tsushima (PS4), die alle drei besonders günstige angeboten werden:

Ebenfalls ein wahres Schnäppchen sind die zwei Bundle-Angebote von Sony. Für jeweils 99,99 Euro erhaltet ihr einen schwarzen oder weißen DualSense-Controller für die PS5 gemeinsam mit FIFA 22. Liebäugelt ihr also sowieso schon mit dem neuesten Ableger der Fußballsimulationsreihe und benötigt einen zweiten Controller für einen Mitspieler, dann solltet ihr dieses Angebote möglicherweise etwas genauer ins Auge fassen.

Bei MediaMarkt werden aktuell diese beiden Bundles angeboten. © MediaMarkt

Schließlich zahlt ihr bei MediaMarkt ansonsten bereits 64,99 Euro. Gemeinsam mit „FIFA 21“ für die PS5 (59,99 Euro) währt ihr trotz Rabatt bereits bei 124,98 Euro. Im Endeffekt spart ihr bei diesem Angebot also satte 24,99 Euro!

So geht’s:

Legt einfach Spiel und Controller in euren Warenkorb bei MediaMarkt, dort wird euch der Rabatt in Höhe von 24,00 Euro automatisch vom Kaufbetrag abgezogen.

© MediaMarkt

Weitere Black Week-Angebote

Einige Schnäppchen könnt ihr auch bei anderen PS5/PS5-Spielen machen. Wir haben euch im Folgenden die verlockendsten Angebote der PlayStation-Aktion aufgelistet: