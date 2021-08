Nintendo Switch Lite Dialga & Palkia Edition enthüllt, Anlehnung an Klassiker

Die Nintendo Switch Lite erhält ein neues Design, das sich an Pokémon-Fans richtet. Mit dem Start der Remakes Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle wird es sogleich eine neue Nintendo Switch Lite geben.

Die neue Lite-Version der Switch wird sich rein optisch an die Legendären Pokémon Dialga und Palkia anlehnen, die in der Sinnoh-Region ihr Unwesen treiben. Ihr werdet sie also nicht nur in den Remakes antreffen. Wenn ihr möchtet, dass eure Switch einen neuen Anstrich erhält, wäre die neue Pokémon-Edition einen Blick wert. Hier seht ihr die neue Edition mit den Legis auf der Rückseite:

Nintendo Switch Lite Dialga & Palkia Edition mit den Legendären Pokémon © Nintendo

Wann erfolgt der Release? Die Nintendo Switch Lite erscheint nicht zeitgleich mit den Remakes. Viel mehr könnt ihr die Handheld-Konsole bereits ab den 5. November 2021 kaufen, während „Pokémon Strahlender Diamant“ und „Pokémon Leuchtende Perle“ zwei Wochen später am 19. November 2021 veröffentlicht werden.

Nintendo Switch Lite Dialga & Palkia Edition: Nachfolger zum Nintendo 3DS Lite

Fans der Reihe dürfte das Antlitz des neuen Lite-Modells womöglich bekannt vorkommen? Und das ist am Ende auch kein Wunder, denn das Design der neuen Switch wurde von einer Sonderedition des Nintendo 3DS Lite inspiriert.

Der Nintendo 3DS Lite erschien 2006 in Japan und Nordamerika und zwar zum Start von „Pokémon Diamant“ und „Pokémon Perl“. Vielleicht konnte jemand von euch so eine Version in die Finger bekommen und hat sie noch zu Hause herumliegen? So sah das Ganze aus:

Das klassische Design des Nintendo 3DS Lite ist recht ähnlich. © Nintendo

Aktuell kann die Nintendo Switch Lite Dialga & Palkia Edition noch nicht vorbestellt werden. Wenn es so weit ist, erfahrt ihr es wie gewohnt auf PlayCentral.de. Alle neue Infos zu den Remakes gibt es hier.