Hogwarts Legacy: Echtes Zauber-Feeling dank DualSense

„Fühle die Magie“ heißt es im neuesten Trailer zu Hogwarts Legacy. Das mit Spannung erwartete Action-RPG soll Ende 2022 erscheinen und für stolze Besitzer*innen von Next Gen Konsolen einige Extra-Features enthalten.

Chandler Wood, Community Manager von WB Games Avalanche, verriet in einem jüngst erschienenen Artikel im PlayStation Blog nun Einzelheiten zum neuen, immersiven Spielerlebnis in Hogwarts Legacy.

Demnach soll der DualSense-Controller als eine „Erweiterung eures Zauberstabs“ dienen. Im Klartext heißt das, dass ihr bei jedem Zauber, den ihr ausführt, einen Widerstand wahrnehmen könnt. Die Zauberstab-Aktionen wurden vom Entwicklerteam eigens dafür auf die rechte Seite des Controllers gelegt – als Erweiterung des Zauberstabs eben.

Dank der adaptiven Trigger und des haptischen Feedbacks erscheint das Gaming intuitiv und reeller und erlaubt euch dadurch auch mehr Flexibilität im Kampf.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Dank DualSense mittendrin in Hogwarts Legacy

Der Zauberstab ist jedoch nicht der einzige Gegenstand, den man mit dem DualSense-Controller fühlen kann, wie Wood weiterhin verrät:

„Mit dem DualSense-Controller könnt ihr eine Vielzahl von Veranstaltungen in der gesamten Spielwelt erleben. Ob nun das Zerquetschen von Zutaten mit Mörser und Stössel im Zaubertränke-Unterricht, das Kreischen eines Alraunen-Sämlings, auf einem Besen oder einem Hippogreif durch die Lüfte fliegen – der DualSense ist deine Verbindung zur Magie auf der PS5.“

Außerdem gibt es eine personalisierte LED-Beleuchtung des Controllers. Je nachdem zu welchem Hogwarts-Haus ihr gehört, pulsiert das Licht in den entsprechenden Farben, wenn ihr euch gerade nicht in Aktion befindet.



Gehört ihr zu Griffindor, leuchtet das LED Scharlachrot und Gold; für Slytherin in Grün und Silber. Seid ihr Teil von Ravenclaw, dürft ihr euch an Blau und Bronze erfreuen und bei Hufflepuff an Gelb und Schwarz.

Hogwarts Legacy überrascht mit einem ASMR-Video

Hogwarts Legacy: Sound, Grafik und Ladezeiten

Das war aber noch nicht alles. Das 3D-Audio der PlayStation 5 verspricht ein regelrechtes Eintauchen in die Geräuschkulisse von „Hogwarts Legacy“.

„Hört das Knistern des Feuers, wenn ihr Incendio zaubert; Tränke, die in Kesseln sprudeln und die einzigartig detaillierten Klanglandschaften jeder Umgebung, damit ihr euch wirklich präsent fühlt.“

Am besten soll sich dies über Kopfhörer erleben lassen. Wer stattdessen über den Lautsprecher spielt, bekommt die zusätzlichen Geräusche, wie das Schwingen der Flügel eines Hippogreifs, über den DualSense-Lautsprecher geliefert.

Hinsichtlich der Grafik könnt ihr zwischen verschiedenen Modi wählen. Zum einen wäre da der Fidelity-Mode für eine höhere Auflösung, zum anderen der Performance-Mode für mehr Effizienz und eine höhere Framerate.

Abschließend geht es um die Ladezeiten. Die Ultra-High-Speed-SSD soll für kurze Ladezeiten sorgen. Weiterhin werden zudem die Aktivitätskarten und die Spielhilfe-Funktion der PS5 unterstützt.