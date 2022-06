In GTA 6 sollen laut einem vermeintlichen Leak wohl auch Kryptowährungen eine Rolle spielen. Aber keine Angst: Hierbei geht es zunächst erst einmal nicht um NFTs im Spiel oder die Blockchain drumherum. Stattdessen gibt es wohl auch in der Spielwelt von „GTA 6“ einfach Krypto-Bros. Die könnten euch dann zum Beispiel für erledigte Aufgaben mit Kryptowährungen wie Bitcoin bezahlen.

Darum geht’s: Aktuell wissen wir nur sehr wenig über das nächste GTA. Dass sich GTA 6 in der Entwicklung befindet, wurde bereits offiziell angekündigt, das war es dann aber auch schon. Sonst gibt es noch keine handfesten Informationen zum Setting oder zur Story. Dafür aber natürlich jede Menge Leaks wie diesen hier, der sich um Kryptowährung als Bezahlung dreht.

Kryptowährungen in GTA 6? Allem Anschein nach könnten die gefühlt allgegenwärtigen Kryptowährungen auch in GTA 6 eine Rolle spielen. Das behauptet zumindest der Insider und meist recht gut informierte Journalist Tom Henderson. Ihm zufolge könnte es für manche Missionen in GTA 6 kein Bargeld, sondern stattdessen Kryptowährung als Bezahlung geben.

Wenig überraschend: Wenn „GTA 6“ auch nur annähernd so edgy und betont zeitgeistig wird wie GTA 5, dürfte es eigentlich niemanden wundern, wenn darin auch Kryptowährungen eine Rolle spielen. Und wenn GTA 6 eine ähnlich satirische Richtung einschlägt, eignet sich die Welt der Krypto-Bros natürlich ganz hervorragend dazu, ordentlich durch den Kakao gezogen zu werden.

Was sind Kryptowährungen? Die kurze Antwort: Eigentlich als eine Art unabhängige Antwort auf das Finanz- und Bankensystem gedacht, haben sie sich zu einem Schatten ihrer selbst und einem unpraktikablen Spekulationsobjekt entwickelt. Aktuell stürzen die Kurse massiv ab und sämtliche Blockchain-Technologie steht wegen des massiven Energieverbrauchs und der daraus resultierenden Umweltschädlichkeit in der Kritik. Die lange Antwort liefert zum Beispiel dieses großartige YouTube-Video von Folding Ideas.

Keine NFTs? Falls ihr im ersten Moment auch einen Schreck bekommen habt, als ihr GTA 6 und Kryptowährung in einem Satz gelesen habt, können wir euch beruhigen. In aktuellen Leaks ist bisher jedenfalls nicht davon die Rede, dass Publisher oder Entwickler NFTs oder andere Blockchain-Technologie in GTA 6 implementieren wollen.

Wie fändet ihr es, wenn ihr in GTA 6 auch mit Kryptowährung bezahlt werden würdet? Schreibt es uns in die Kommentare.