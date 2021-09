Forspoken: Das bildgewaltige PS5-Game zeigt sich im neuen Trailer

Das PS5-exklusive Action-Rollenspiel Forspoken wird im PlayStation Showcase mit einem neuen Trailer bedacht. Wir erleben darin nicht nur, wie die Heldin geschwind durch die Open-World fliegt, sondern erfahren ebenso mehr über die Handlung.

Neuer Trailer zum Square Enix-Titel Forspoken im PlayStation Showcase

Das PlayStation Showcase 2021 bot uns einen umschweifenden Blick auf die kommenden PS5-Blockbuster – so auch „Forspoken“, das vom Square Enix neu gegründeten Studio Luminous Productions entwickelt wird.

Das Spiel besticht schon seit seiner Ankündigung (damals noch unter dem Arbeitstitel „Project Athia“) mit einer bildgewaltigen Open-World und dem schnellen Gameplay. Im neu veröffentlichten Trailer bekommen wir nun noch mehr vom PS5-Highlight zu sehen:

Wann erscheint Forspoken? Ein genaues Release-Datum ist noch unbekannt, aber bereits im Frühling 2022 soll es so weit sein.

Darum geht es in Forspoken

Der Trailer bietet uns einen Einblick in die Handlung von „Forspoken“. Wir schlüpfen in die Rolle von Frey Holland, einer jungen Frau, die auf mysteriöse Art von ihrer Heimat New York ins gefährliche Reich von Athia befördert wird. Sie ist aber nicht auf sich allein gestellt: Durch das sprechende Armband namens Cuff ist sie in der Lage magische Kräfte zu entfalten. Mithilfe ihrer neuen Fähigkeiten muss sie den Gefahren trotzen und einen Weg zurück in ihre Welt finden. Unter den Gegnern lauern zum Beispiel riesige Tantas-Kreaturen und weitere Geheimnisse, die es zu lüften gilt.