Amazon Prime Gaming gibt kostenlose Spiele für Oktober 2020 bekannt

Nachdem Amazon im vergangenen August ankündigte, dass der Twitch Prime-Service durch Amazon Prime Gaming ersetzt wird, wurde zwar das Verknüpfen des Twitch-Accounts überflüssig, kostenlose Spiele gibt es für Prime-Mitglieder jedoch weiterhin.

Nun wurden die Spiele bekannt gegeben, die im Oktober 2020 im Abonnement des Service enthalten sein werden und für Prime-Kunden somit kostenlos spielbar sind – und zwar dauerhaft.

Prime Gaming im Oktober 2020

Nachdem mit dem September die angenehm warme Jahreszeit endete, beginn mit dem Oktober die gruselig-kalte Halloween-Zeit. Um euch auf das schaurige Fest bis Ende des Monats entsprechend einzustimmen, sind die diesmaligen Prime-Games ziemlich horrorlastig und aufregend.

Mit enthalten ist dabei das Erfolgsspiel Layers of Fear von Bloober Team und das Zombie-Game Dead Age. Für noch mehr Horror in First-Person kommt außerdem Silver Chains hinzu. Die vollständige Liste aller kostenlosen Spiele findet ihr hier:

Layers of Fear

Silver Chains

Dead Age

Jay and Silent Bob: Mall Brawl

Surf World Series

Was ist Prime Gaming? Den Service erhalten Prime-Mitglieder automatisch und mit ihm Zugang zu monatlichen Gratis-Games, ähnlich wie bei PlayStation Plus oder dem Xbox Game Pass. In bestimmten Zeiträumen stehen außerdem Bonusspiele zur Verfügung sowie zusätzliche Boni für Games wie League of Legends, Red Dead Online oder Valorant. GTA Online-Spieler können sogar 1 Million GTA-Dollar freischalten, indem sie ihr Amazon-Konto mit dem Rockstar Games Social Club verknüpfen.

Amazon Prime kostenlos testen

Wollt ihr von den zahlreichen Prime-Vorteilen profitieren und neben Prime Gaming auf Prime Video, Amazon Music, den kostenlosen Premium-Versand, zahlreiche Bonus-Angebote und viele, viele weitere Boni zugreifen, könnt ihr das Abo ganz einfach kostenlos ausprobieren.

Habt ihr die Testphase vollendet und möchtet bei dem Service bleiben, kostet euch das Abo 69 Euro pro Jahr oder 7,99 Euro pro Monat. Alle weiteren Infos zu dem Dienst findet ihr hier.