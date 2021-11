World of Warcraft erscheint bald für Konsolen – Gerücht

Wer hätte gedacht, dass es nach all der Zeit noch dazu kommt. Aber World of Warcraft wird womöglich für Konsolen erscheinen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das zwar noch ein Gerücht, doch das ist sehr spezifisch und erscheint recht glaubwürdig.

So ist die Rede von einem Release am 9. Dezember 2021. Handelt sich womöglich um einen Shadowdrop? Findige Gaming-Fans werden bei diesem Releasetermin sogleich hellhörig. Denn wie ihr womöglich wisst, finden an diesem Tag die Liveshow The Game Awards 2021 statt.

World of Warcraft bald für Konsolen?

Hier werden regulär die Top-Games des Jahres ausgezeichnet und ganz nebenher noch die neusten Spieletitel vorgestellt. So gibt es nicht selten rund 20 bis 30 Neuankündigungen und noch viel mehr Updates zu bereits bekannten Spielen.

Nun ist die Rede von einem Shadowdrop am gleichen Tag der Game Awards und das erscheint durchaus plausibel. Geoff Keighley könnte die Konsolenversion von „World of Warcraft vorstellen“, während Blizzard hinter den Kulissen für einen Instant-Release sorgt.

Das würde bedeuten, dass wir am 9. Dezember 2021 mit einem möglichen Launch des MMOs rechnen könnten, falls sich die Gerüchte bewahrheiten sollten. Es ist die Rede von einer Complete Edition, was auf eine allumfassende Integration aller Updates deuten könnte. Ob es dazu kommt, werden wir spätestens am 9. Dezember 2021 erfahren.

Freut ihr euch auf die Game Awards? Und würdet ihr solch einer Konsolenversion eine Chance geben? Oder schrecken euch die Zustände im Actvision Blizzard-Konzern zu sehr ab?