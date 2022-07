The Last of Us Part 1: So viel besser sieht das Remake auf der PS5 aus

Am 2. September erscheint mit The Last of Us Part 1 das Remake zu Naughty Dogs Meisterwerk von 2013 für die PS5 und den PC. Schon auf der PS3 konnte der Titel Top-Wertungen und Lob von allen Seiten einstreichen. Bis heute gilt es als eines der besten Story-Spiele überhaupt.

Sonys neueste Konsole bietet natürlich viel mehr Möglichkeiten. Ein neuer Trailer zeigt jetzt, wie das Entwickler-Team diese nutzen möchte und welche Verbesserungen Spieler*innen erwarten können. Weiterhin steht natürlich die Frage im Raum, ob die Anpassungen den Vollpreis in Höhe von 79,99 Euro wirklich rechtfertigen.

The Last of Us Part 1: Das bringt die Version für PS5 & PC

Bei „The Last of Us Part 1“ handelt es sich um ein vollwertiges Remake. Die Entwickler*innen haben das Spiel also nahezu vollständig neu entwickelt. Dennoch wird natürlich die selbe Geschichte mit den selben Figuren und Schauplätzen erzählt. Ein paar Änderungen gibt es trotzdem.

Zuerst ist da natürlich die Grafik zu nennen. Die PS5 bietet hier einfach viel mehr Leistung, wodurch „The Last of Us Part 1“ im Trailer nochmal ein ganzes Stück realistischer aussieht. Das betrifft einerseits die hervorragende Beleuchtung und die satteren Farben, ganz besonders fällt es aber bei den Gesichtern und Animation der Charaktere auf. Diese befinden sich tatsächlich mindestens auf dem Niveau des gefeierten Nachfolgers von 2020.

Den neuen Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Weitere Verbesserungen betreffen vor allem das Spielgefühl. Durch die schnelle SSD sind etwa nahtlose Übergänge zwischen Cut-Scenes und Spielgeschehen möglich. Auch die Partikeleffekte sind beeindruckender gestaltet. Insgesamt geht mehr zu Bruch, wodurch sich Schießereien eindrucksvoller anfühlen sollen.

Dazu dürften auch die PS5-exklusiven Features beitragen. Durch die adaptiven Trigger des DualSense fühlt sich jede Waffe anders an und das haptische Feedback des Controllers überträgt die Wucht von Schlägen, Landungen und Rückstoß. 3D-Audio wird ebenfalls unterstützt.

Verbesserte Begleiter und Barrierefreiheit

Auch die KI der Begleiter wurde komplett überarbeitet. Die Mitstreiter erkennen Bedrohungen früher und wechseln beim Schleichen cleverer ihre Positionen, anstatt einfach durch das Sichtfeld der Feinde zu spazieren. Auch bei der Barrierefreiheit hat sich einiges getan. „The Last of Us Part 1“ soll etwa das erste Spiel sein, das komplett mit Audiodeskription gespielt werden kann.

Ob diese vielen Verbesserungen den hohen Kaufpreis von 79,99 Euro tatsächlich rechtfertigen, werden wir spätestens am 2. September erfahren, wenn „The Last of Us Part 1“ erscheint.