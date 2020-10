Silent Hill 4: The Room gibt’s ab sofort digital auf GOG!

Stück für Stück erweitert GOG die eigene Spielebilbiothek um die verschiedenen Konami-Titel. Nun wurde auch Silent Hill 4: The Room in seiner digitalen PC-Form in dem Store aufgenommen und kann DRM-frei für schmale 9,99 Euro heruntergeladen werden.

Worum geht es in Silent Hill 4: The Room?

Habt ihr euch 5 GB Speicherplatz freigeräumt und das Horrorspiel heruntergeladen, könnt ihr in die Rolle von Henry Townshend schlüpfen. Gefangen in seinem Apartment hat er keine andere Wahl, als durch ein Portal in eine alternative Realität zu gelangen und wieder aus ihr herauszufinden.

In „The Room“ erlebt ihr dabei den klassischen „Silent Hill“-Horror mit fiesen Wesen, gruseliger Stimmung und einer bedrückenden Spielwelt.

Mindestsystemanforderungen

Betriebssystem : Windows 7 / 8 / 10

: Windows 7 / 8 / 10 Prozessor : 1.8 GHz

: 1.8 GHz Arbeitsspeicher : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Grafikkarte : 3D graphics card compatible with DirectX 9.0c and 256 MB VRAM

: 3D graphics card compatible with DirectX 9.0c and 256 MB VRAM Speicherplatz: 5 GB