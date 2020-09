Resident Evil 8 – Trailer 2 ist da, zeigt Folklore des Dorfes und gediegene Gruselatmosphäre

Sony und Capcom haben einen Sneak-Peak zum neuen „Resident Evil“-Abenteuer präsentiert. Der 2. Trailer von Resident Evil 8: Village ist da und er hat es in sich! Ihr könnt ihn euch hier direkt ansehen:

Resident Evil 8: Village – Was zeigt der 2. Trailer?

Der Trailer gibt den Fans genau das, was sie erwarten. Die geballte Ladung Horror, wohl verpackt in einem mystischen Story-Gewand. Ein Blick auf den 2. Trailer bestätigt nämlich, was sich die Fans erhofft hatten. Das Spiel scheint im Vergleich zu anderen RE-Teilen doch mehr als schaurig zu werden. Wird es etwa das gruseligste Resident Evil überhaupt? Schön wäre es.

Inhaltlich sehen wir Chris mit seiner Spezialeinheit, der dabei ist Ethan Winter zu entführen. So weit, so bekannt aus dem ersten Trailer.

Weiter geht es mit einer Art Folklore im Tim Burton-Stil, die eine Mutter und ihre Tochter beim Beerensammeln aufzeigt. Doch die Tochter verschwindet im Wald und ihre Mutter verzweifelt. Die Tochter verschwindet wohl für alle Zeit in den Tiefen der Wälder, was im späteren Story-Verlauf wohl noch eine Rolle spielt. Ethan wird jene Wälder wohl ebenfalls erkunden, wie der Trailer anmutet.

Aber was ist mit der Tochter passiert? Handelt es sich hierbei um das oberste Übel im sogenannten „Dorf“?

„Es ist nur eine Geschichte.“

Die Erzählung ist wohl ein Teil der Geschichte des Dorfes, ein Teil der Geschichte der dort hausierenden Schrecken. Es ist eine andere Art, die Horror-Enthusiasten ins Geschehen einzuführen, aber dennoch sollte sie ihre Wirkung zeigen. Wir sind in jedem Fall angefixt!

Neben zahlreichen Charakteren wie einer alten Hexe und Kreaturen, die wie traditionelle Zombies anmuten (wohl aber einen Mix aus Wolf und Mensch darstellen, wenn wir die Zähne betrachten), wird doch sehr schnell eines klar. „Resident Evil 8: Village“ hat großes Potenzial und womöglich sogar noch mehr als Resident Evil 7, die Reihe zu ihren Survival-Horror-Wurzeln zurückzuführen. Wenn Capcom alles richtig macht, könnte es das Ausnahme-Horrorspiel werden, das die Reihe so sehr verdient.

Resident Evil 8: Village, das in der neusten RE Engine-Version produziert wird, erscheint für die PS5 und Xbox Series X sowie den PC in 2021.