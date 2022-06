GTA Online: Kommt Liberty City als neue Map ins Spiel?

© Rockstar Games/Take Two

GTA Online ist und bleibt eines der stärksten Zugpferde für Rockstar Games. Obwohl Anfang des Jahres bestätigt, wird sich die Entwicklung von GTA 6 sicher noch einige Jahre hinziehen. Mindestens bis dahin wird Rockstar den Multiplayer-Teil des aktuellen Open-World-Epos mit neuen Inhalten versorgen.

Während in der Vergangenheit vor allem kleinere Updates mit neuen Fahrzeugen, Missionen und Gebäuden aufgespielt wurden, gab es auch schon eine komplett neue Map. Einem Leaker zufolge soll es das aber noch lange nicht gewesen sein.

GTA Online: Ganze Stadt als DLC?

Der Bericht stammt von der bekannten Seite xFire, die immer wieder Insider-News veröffentlicht. Die Informationen kommen in diesem Fall von Matheusvictorbr-. Demnach plant Rockstar noch für dieses Jahr ein großes Update, durch das die Stadt Liberty City ihren Weg ins Spiel finden soll.

Liberty City ist bekannt als Schauplatz von GTA 3 und GTA 4 und dient als Ebenbild von New York City. Nachdem Hauptcharakter Franklin erst kürzlich seinen ersten Auftritt in „GTA Online“ hatte, könnte es dieses Mal um Michael, eine weitere Hauptfigur von „GTA 5“ gehen.

GTA 6 kommt laut offizieller Take Two-Roadmap vielleicht erst 2026

Das Update soll auch den neuen Modus Cops ‘n Crooks beinhalten, in dem ihr als Polizist*in Jagd auf Verbrecher machen könnt. Keine der Informationen ist offiziell bestätigt, die Genauigkeit und Menge an Details ist aber auffällig.

Update soll im Sommer kommen

Dem Bericht zufolge könnte das Update sogar noch in diesem Sommer veröffentlicht werden. Ein Hinweis darauf wäre demnach, dass Rockstar in letzter Zeit ungewöhnlich zurückhaltend auf seinen Social-Media-Kanälen agiert. Möglicherweise wird im Hintergrund an einer großen Marketing-Offensive gearbeitet.

Zuletzt wurde „GTA 5“ in verbesserter Fassung für die neuen Konsolen veröffentlicht. Dadurch ist das Spiel mittlerweile für drei Generationen erschienen. Die ersten Fassungen kamen 2013 für PS3 und Xbox 360, der PC folgte ein knappes Jahr später. Bis heute erweist sich vor allem der Online-Modus als beliebt und profitabel.

Was haltet ihr von den Informationen? Glaubwürdig oder Wunschdenken? Schreibt es uns in die Kommentare!