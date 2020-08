Apple Days bei Saturn: iPhones, iPads & Macs im Angebot

Am heutigen Donnerstag sind um 9 Uhr die beliebten Apple Days im Onlineshop von Saturn gestartet. Im Rahmen der Aktion rückt der Onlinehändler die Premium-Marke in den Vordergrund und bietet zahlreiche Apple-Produkte zu einem vergünstigen Preis an.

Im Angebot befinden sich zum Beispiel iPhones, iPads, Macbooks, Homepods, die Apple Watch und verschiedene Zubehör-Produkte. Die besten Angebote haben wir euch im Folgenden zusammengefasst.

Wie lange laufen die Apple Days? Die Aktion finde vom 27. August um 9 Uhr bis zum 31. August um 23:59 Uhr statt.

Welche Angebote gibt es? Verschiedene Apple-Artikel wie das iPhone 11 und iPad Air sind im Angebot, solange der Vorrat reicht:

Weitere Apple-Produkte im Angebot: Neben verschiedenen iPhones und Macs ist außerdem Zubehör für die verschiedenen Geräte im Preis reduziert.

