SD-Karten reduziert im Prime Day 2023 – Amazon-Spartag

Mitten im Sommer könnt ihr nur heute und morgen vom großen Amazon Prime Day 2023 profitieren, denn der digitale Spartag von Amazon ist zurück!

Wir haben uns das Onlineversandhaus genaustens angesehen und tolle Angebote gefunden, die euch gefallen dürften. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr mit der Suche starten sollt, haben wir hier die ersten Anhaltspunkte.

Was muss ich am Amazon Prime Day 2023 alles im Hinterkopf behalten?

Die wichtigsten Infos zum Amazon Prime Day 2023:

Vom 11. bis 12. Juli 2023

Nur für „Amazon Prime“-Mitglieder

Angebote in unzähligen Kategorien

Viele Vorteile für weitere Amazon-Dienste

Speicherkarten zum Bestpreis im Amazon Prime Day 2023

Man kennt es! Das neue Nintendo Switch-Spiel steht ins Haus und die Installation sollte eigentlich starten. Aber Pustekuchen, der Speicher der SD-Karte ist voll. Nicht schon wieder? Immer dasselbe!

Was also tun? Na klar, eine neue Speicherkarte muss her. Und idealerweise dieses Mal mit so viel Speicher, dass wir nicht alle paar Monate eine neue Karte bestellen müssen. Das wäre nicht die schlechteste Idee.

Speicherplatz für Nintendo Switch

Und hier lohnt sich der Prime Day besonders, denn es gibt wieder passende Speicherkarten, Festplatten und mehr mit einem heftigen Preisnachlass.

Vor allem die Micro-SD in der Legend of Zelda-Edition lohnt sich hier, da es sich um eine 1TB-Speicherkarte handelt und sie fast um die Hälfte reduziert wurde!

Micro-SDXC-UHS-I Speicherkarte 1 TB – The Legend of Zelda -44% (Preiskracher!)

Speicherplatz für PS4 und PS5

Aber auch PS5-Fans kommen mit der WD_Black auf ihre Kosten. Am Prime Day gibt es Rabatte auf viele lohnenswerte Speicherkomponenten für alle Konsolen!

Obendrein warten hier noch die Speicher, die ebenfalls vom Hersteller für die PS5 optimiert wurden:

Aber den Vogel schießt hier eindeutig die Seagate FireCuda ab, mit ihrem Beskar-Ingot-Spezialdesign – nur für echte Mandalorianer!

Seagate FireCuda SSD 1TB, Beskar Ingot Special Edition für PS5 und PC -53%

Speicherplatz für Xbox Series X und S

Die Seagate FireCuda macht sich natürlich auch ganz gut in eurem Desktop-PC. Aber was wäre reduzierter Speicher am Prime Day ohne eine vernünftige Xbox-Lösung? Exakt, gar nichts!

Aber auch hier hat Amazon ein paar Schmankerln für uns Gamer vorbereitet:

SD-Karten für Kameras

Und zu guter Letzt lohnt sich noch ein Blick in das Repertoire von SanDisk, wenn ihr gerade auf der Suche nach einer neuen Speichererweiterung für eure Kamera seid. Hier gibt es Karten mit Ultra-Speed und ganz normale Karten, die teils über 50 Prozent reduziert wurden.

Hier sind echte Preisgranaten dabei, das kann man nicht anders sagen. Aber wie ist das bei euch? Habt ihr am Prime Day 2023 zugegriffen? Lasst es uns wissen und schreibt gerne in die Kommentare, wo ihr direkt zugegriffen habt!