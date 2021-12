5 Mobile-Games, die ihr euch unbedingt anschauen solltet

Während sich viele Spieler*innen noch immer über Vor- und Nachteile von PCs und Konsolen streiten, haben Mobile-Games klammheimlich einen Großteil des Markts erobert. Trotz vieler und mitunter berechtigter Vorurteile gibt es neben dem gigantischen Haufen an Shovelware und Zeitverschwendern echte Schätze für unterwegs.

Wir haben fünf Mobile-Games zusammengetragen, in die ihr auf dem Weg zur Arbeit, im Wartezimmer oder in aller Ruhe am hauseigenen Küchentisch unbedingt mal reinschauen solltet. Und Doodle Jump oder Angry Birds in allen Ehren – aber mittlerweile haben der App- oder Google Play-Store doch noch etwas mehr zu bieten.

Für Puzzle-Fans: Monument Valley

Eines der bewegendsten und schnörkellosesten Puzzle-Games überhaupt: „Monument Valley“. © Ustwo Games

„Monument Valley“ ist ein zeitloser Klassiker, der Puzzle-Fans zurecht schon immer begeistert und fasziniert hat und auch heute noch einen Blick wert ist. Ziel des Spiels ist es, die stumme Prinzessin Ida durch das namensgebende Tal der Monumente zu steuern. Auf eurer Reise verlangt „Monument Valley“ dabei vor allem eins von euch, nämlich, dass ihr unterschiedliche Perspektiven einnehmt.

Alles dreht sich um optische Täuschungen und architektonische Tricksereien, die Prinzessin Ida von ihrem Ziel trennen. Dabei überzeugt „Monument Valley“ auch aufgrund seiner bezaubernden Optik und des beruhigenden, sehr atmosphärischen Soundtracks. Ein entspanntes Erlebnis, das euch trotz der kurzen Spieldauer sicherlich noch lange begleiten wird.